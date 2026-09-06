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El Barça humilla al Valencia en Mestalla y ya es líder en solitario de la Liga (0-5)

El equipo de Flick, ajeno a pinchazos, cumple con nota ante un terrible Valencia y ya lidera la Liga en solitario. Lamine repitió doblete, Rodri debutó de titular y el técnico alemán dio descanso de cara a la Champions. Hubo pañolada en Mestalla.

Los jugadores del Barcelona celebran uno de los goles ante el Valencia

Los jugadores del Barcelona celebran uno de los goles ante el Valencia EFE

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El Barça juega en otra Liga... Los de Flick han dado este domingo el primer golpe a la competición doméstica tras golear, o más bien humillar, al Valencia en Mestalla (0-5) y ponerse como líder en solitario después de las derrotas de Real Madrid y Atlético de Madrid (3-0).

El Barça y la Liga es un binomio prácticamente indestructible en los últimos años. Los blaugrana han ganado los últimos dos títulos y hoy han empezado a dar el primer paso para el tercero consecutivo. Visto lo visto, Mestalla y el Valencia no iban a ser quienes fueran a impedir una victoria que comenzó a forjarse en el minuto 6, cuando Lamine, en pleno escorzo y ladeado picó el balón ante Dimitrievski para poner el primero de la tarde.

El Valencia fue un juguete en manos del campeón. No se esperaba gran cosa de los locales, pero tampoco que el partido estuviera sentenciado rondando el minuto 20. Fermín puso el segundo en el 22' y pasado el descanso Raphinha hizo la sentencia. Pedri y Lamine completaron el sonrojo en un Mestalla desesperado y que volvió a pitar a su equipo.

Cuatro victorias en cuatro partidos y 17 goles a favor

No tuvo rival el Barça, pero tampoco es que suela tenerlos en España, con esta son cuatro victorias en los cuatro primeros partidos de la competición doméstica, y habiendo marcado además 17 goles (más de cuatro de media) y encajado solo dos. El dominio de momento es aplastante, y la incógnita es saber si Real Madrid, Atlético o cualquier otro equipo pueda seguirle el ritmo a lo largo de las 38 jornadas.

No son más que buenas noticias para la entidad barcelonista, que además de la goleada y el liderato ha visto como su estrella (Lamine Yamal) comienza a carburar tras enlazar dos dobletes consecutivos (Rayo y Valencia). Rodri también debutó como titular, y que mejor resultado para hacerlo que una manita a domicilio.

El Valencia, humillado y colista de Liga

Los ches, que curiosamente fueron los últimos en ganar al Barça en Liga (los blaugrana tenían la Liga ya ganada), son colistas con un punto sobre doce y un terrible balance de un gol a favor y nueve en contra. En 2025, Mestalla también sufrió un 0-5 de parte de los catalanes.

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