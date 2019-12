Cristiano Ronaldo, como ya ocurrió con las galas de la UEFA y de la FIFA, se ha ausentado de la gala del Balón de Oro 2019 de esta noche.

El luso se ha caído de lo más alto de los premios y habría decidido ausentarse de los mismo. Ya la temporada hizo lo mismo lo mismo cuando fue su excompañero Luka Modric el que acaparó los premios.

"No está previsto que venga, ha estado esperando hasta última hora y definitivamente no asistirá", ha desvelado Edu Aguirre en MEGA.

¿Por qué no ha ido el portugués? Cristiano estaría nominado a los premios de la Serie A: "Realmente no sé el motivo, es verdad que la liga italiana daba hoy los premios de la Serie A y Cristiano iba a ser nombrado mejor jugador de la liga italiana, pero no sé si es el motivo real. Sinceramente no lo sé".