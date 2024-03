Laporta: "Lo que hace el Real Madrid es una aberración, una vergüenza"

Joan Laporta sigue sin cortarse a la hora de hablar del Real Madrid, el presidente del FC Barcelona se pronunció con contundencia sobre los vídeos de Real Madrid Televisión a los árbitros que siguen en el punto de mira de LaLiga, la RFEF y otros clubes de Primera División. El abogado catalán también se refirió a la posición de la entidad blanca en el 'caso Negreira'.

"Es una vergüenza lo que hace RMTV"

"Sigo enfadado e indignado porque es una vergüenza lo que hace Real Madrid Televisión... Eso sí que es influenciar, intentarlo cada semana, cada dos por tres", empezó diciendo Laporta en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'.

"Eso sí que es influenciar... hacerlo cada semana, cada dos por tres"

El directivo del Barça no solo habló de los mencionados y polémicos vídeos, también quiso criticar al Madrid por la postura del club blanco en el 'caso Negreira'.

"Al Madrid se le ve el plumero con el 'caso Negreira', es una aberración"

"Es una aberración lo que está haciendo. Ha pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada. Aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral y con informes y vídeos como prueba. Lo que quieren es mantener esto vivo para decir que el Barça intenta influir en los árbitros cuando es lo que están haciendo ellos. Se les ve el plumero", explicaba al medio catalán.

Negreira se acogió a su derecho de no declarar

Precisamente esta misma semana, Enríquez Negreira acudió a la Ciudad de la Justicia de Barcelona y se acogió a su derecho de no declarar en la trama en la que es el máximo investigado por recibir 7'6 millones de euros por parte del FC Barcelona durante 2001 y 2018, periodo en el que ejercía el cargo de vicepresidente del CTA (Comité Técnico de Árbitros). El juez del caso, Joaquín Aguirre, le citó después de recoger pruebas que demostraban que el exárbitro sufría un deterioro de las funciones cognitivas que, por contra, no le impedían declarar como principal investigado.

La defensa de Negreira alegó problemas de demencia para conseguir que su cliente no tuviera que presentarse al proceso, no obstante, sí que ha tenido que acudir a la llamada de la justicia pero en esta primera citación se ha acogido a su derecho a no declarar.

Críticas al Madrid... pero de la mano en la Superliga

Volviendo al presidente del FC Barcelona, Laporta no escondió en la entrevista que apoya y va de la mano del Real Madrid en la lucha por poner en marcha la Superliga: "Si hubiésemos empezado esta competición ya, en dos años hubiéramos ingresado mucho dinero. Será una competición muy atractiva y yo creo que empezará en 2025", sentenció.

'Su' Barça mantiene como gran objetivo esta temporada llegar lo más lejos posible en la Champions League, competición en la que se enfrentará al PSG de Mbappé y Luis Enrique en los cuartos de final tras tres años sin pisar esta ronda. En Liga es segundo a 8 puntos del Madrid.

