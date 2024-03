Enríquez Negreira no declara ante el juez por recibir pagos de 7'6 millones por parte del FC Barcelona

José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, se ha acogido a su derecho de no declarar por ser el principal investigado de los casi 8 millones de euros (7,6) que recibió por parte del FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.

Se acoge a su derecho de no declarar

Negreira, aun así, se ha presentado ante Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, para finalmente no declarar y tampoco dar ningún tipo de explicación de por qué no lo hace, en su derecho está, en una vista que apenas ha durado 20 minutos.

Alegó problemas de demencia pero el juez lo desestimó

Su declaración estaba prevista para hace dos semanas pero se pospuso para este martes 19 de marzo por petición de ambas partes. Negreira, que ha entrado en el juzgado acompañado de su mujer, alegó, con el apoyo de su abogado, que sufría problemas de demencia a causa de un deterioro cognitivo que le impedían declarar ante el juez.

Negreira, obligado a acudir a la citación... pero no a testificar

No obstante, el juez Joaquín Aguirre en enero de este mismo año decidió citarle tras reunir pruebas que demostraban que Enríquez Negreira sí que sufría un deterioro de las funciones cognitivas pero que no eran suficientes para que le impidieran declarar. Su 'declaración' iba a tener lugar el pasado 21 de febrero pero finalmente ha terminado siendo este martes y el exvicepresidente, que estaba obligado a ir pero no ha declarar, ha decidido no pronunciarse.

Enríquez Negreira y su mujer camino a la Ciudad de la Justicia de Barcelona | EFE

El exárbitro de 78 años no quiso hablar con los periodistas ni a la entrada ni a la salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, solo su mujer se pronunció con una corta frase a la salida del juzgado: "Por favor, dejen pasar".

Se cayó en octubre al entrar al Instituto de Medicina Legal

En el pasado mes de octubre de 2023, José María Enríquez Negreira acudió al Instituto de Medicina Legal de Cataluña para ser examinado por un forense que determinaría si sufría o no síntomas de demencia y minutos antes de entrar, cuando estaba siendo acompañado por su mujer, sufrió una aparatosa caída tras tropezar con el suelo. Se levantó pocos segundos después con la ayuda de su mujer y otro acompañante.

A los denunciados en el caso Negreira, Laporta, Rosell y Bartomeu, se les imputa un delito de cohecho que se suma a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

