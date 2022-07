Laporta, en la presentación de Christensen: "Hemos hecho una oferta al Bayern por Lewandowski"

Joan Laporta volvió a ser el protagonista un día más. Después de responder a todas las preguntas habidas y por haber en la rueda de prensa de Franck Kessié, el presidente culé dejó nuevos titulares en la ronda de preguntas del acto de presentación de Andreas Christensen.

"Hay que respetar al Bayern. Hemos hecho una oferta por un jugador y estamos esperando respuesta. Esperamos que sea positiva", reconoció sobre Robert Lewandowski.

"Seguiré con la línea de no hablar de jugadores. Hasta que no tengamos la segunda palanca hecha, no incorporaremos a más futbolistas. Esta es la regla general, puede haber alguna excepción", matizó después, haciendo referencia a los procesos de venta de activos desarrollados por el Barcelona para encontrar financiación.

Laporta: "Los jugadores están dispuestos a perder dinero por el Barça"

El dirigente blaugrana presumió del poder de atracción del Barça entre los jugadores de otros equipos. Para Laporta, hay futbolistas dispuestos a "perder dinero" con tal de vestir la camiseta del conjunto catalán.

"Lo que más me ha impactado es que todos los jugadores, cuando oyen el nombre del Barça, están dispuestos a perder dinero y adaptarse a la nueva estructura salarial", contó orgulloso.

Chistensen:"Con ocho años uno de mis sueños era jugar en el Barça"

"Recuerdo ver jugar a Ronaldinho y a Deco"

Por su parte,. El danés, después de ser anunciado el lunes , ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona y de esta forma se cumplen los deseos pedidos hace casi dos décadas, cuando con ocho años escribió sus sueños en un papel. Uno de esos anhelos era "ser jugador del Barça".

"Desde que tenía ocho años puse mis sueños en un papel y escribí jugar en el Barça. Por eso me siento orgulloso y con ganas de empezar", afirmó preguntado por el propio Joan Laporta, conocedor de la anécdota de antemano. "Estoy aquí por el tipo de jugador que soy y también como persona. Creo que encajo muy bien en el estilo del club", agregó.

"Cuando empecé a mirar fútbol, los jugadores que había en el Barça en esa época me gustaban. La manera de jugar aquí es la forma como quiero hacerlo yo también", comentó. "Recuerdo Ronaldinho y a Deco. Veía la manera de jugar en el campo y me gustaba mucho el estilo", señaló..

Christensen: "El objetivo es ganar"

Christensen no tuvo dudas a la hora de analizar las posibilidades del club y la plantilla. "Todos queremos ganar, es el objetivo principal. El equipo y el club tienen este potencial de ganar, esto no ha cambiado nunca en la historia del club", sostuvo.

Christensen: "La competencia es sana"

El danés también se animó a responder sobre Piqué y la competencia en el equipo, incluidos dos excompañeros que podrían aterrizar este verano en Barcelona como Marcos Alonso y Azpilicueta. "Hay mucha competencia, pero es sana. Puedo aprender mucho de todos ellos. Piqué es una leyenda", aseguró.

"Le conté a Marcos Alonso y Azpilicueta que iría a Barcelona. Tengo muchas ganas de jugar aquí, pero me gustaría volver a verlos el año que viene", expresó sobre sus compañeros en el Chelsea. Y es que Christensen recuerda con orgullo su etapa londinense, donde conquistó seis títulos, entre ellos una Champions.