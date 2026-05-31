Aíslan a un sospechoso de contagio de ébola en Cerdeña, Italia

Un hombre está aislado en un hospital de Italia por un posible contagio del virus del Ébola, tal y como lo ha comunicado el Ministerio de Salud de Italia. Se encuentra en un centro médico de Cagliari, en la isla de Cerdeña.

El sospechoso de contagio aterrizó en Roma este pasado sábado procedente de un vuelo de República Democrática del Congo, y tras pasar por Roma voló a Cerdeña. Además, las autoridades italianas tendrán que hacer un rastreo de todos los contactos de los dos aviones que procedían de África y que tomaron tierra en el país transalpino.

Presentaba fiebre y tos leve

Los síntomas que presentaba eran fiebre y tos leve durante un par de días, los resultados de las pruebas están todavía están pendientes. La autoridad sanitaria local llevó a cabo la investigación epidemiológica y determinó que el hombre había visitado a familiares en Kinsasa a principios de mayo, pero nunca había salido de la ciudad.

La zona donde se está produciendo el brote, la provincia de Ituri, está muy lejos de la capital y, por lo tanto, aunque los resultados de las pruebas están pendientes, la situación no se considera preocupante.

Otros casos

En Sacco de Milán, al norte del país, también se investigaron dos casos de personas procedentes de Uganda que han dado negativo. Las autoridades sanitarias italianas insiste en que el riesgo en el país sigue siendo muy bajo, aun así el brote que se decretó en Ituri, República del Congo, se corresponde con una cepa del ébola cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 y el 50%.

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