Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Virus Ébola

Aíslan a un sospechoso de contagio de ébola en Cerdeña, Italia

El hombre había regresado de Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo, donde se está produciendo un brote de esta enfermedad.

Las claves del brote de ébola en África, "una emergencia de salud pública de importancia internacional"

Las claves del brote de ébola en África, "una emergencia de salud pública de importancia internacional" Reuters-Zohra Bensemra

Publicidad

Un hombre está aislado en un hospital de Italia por un posible contagio del virus del Ébola, tal y como lo ha comunicado el Ministerio de Salud de Italia. Se encuentra en un centro médico de Cagliari, en la isla de Cerdeña.

El sospechoso de contagio aterrizó en Roma este pasado sábado procedente de un vuelo de República Democrática del Congo, y tras pasar por Roma voló a Cerdeña. Además, las autoridades italianas tendrán que hacer un rastreo de todos los contactos de los dos aviones que procedían de África y que tomaron tierra en el país transalpino.

Presentaba fiebre y tos leve

Los síntomas que presentaba eran fiebre y tos leve durante un par de días, los resultados de las pruebas están todavía están pendientes. La autoridad sanitaria local llevó a cabo la investigación epidemiológica y determinó que el hombre había visitado a familiares en Kinsasa a principios de mayo, pero nunca había salido de la ciudad.

La zona donde se está produciendo el brote, la provincia de Ituri, está muy lejos de la capital y, por lo tanto, aunque los resultados de las pruebas están pendientes, la situación no se considera preocupante.

Otros casos

En Sacco de Milán, al norte del país, también se investigaron dos casos de personas procedentes de Uganda que han dado negativo. Las autoridades sanitarias italianas insiste en que el riesgo en el país sigue siendo muy bajo, aun así el brote que se decretó en Ituri, República del Congo, se corresponde con una cepa del ébola cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 y el 50%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Mueren 177 personas por ébola en el Congo, tres de ellas cooperantes de la Cruz Roja

Ébola en el Congo

Publicidad

Salud

Las claves del brote de ébola en África, "una emergencia de salud pública de importancia internacional"

Aíslan a un sospechoso de contagio de ébola en Cerdeña, Italia

Bacterias multirresistentes

Las infecciones por bacterias multirresistentes serán la primera causa de muerte por enfermedad en 2050

Así son las prótesis personalizadas diseñadas por la Universidad de Alicante

Diseñan prótesis personalizadas para personas con ausencia total o parcial del brazo

La domesticacion de la almendra endulzo su sabor
Unión Europea

Alerta alimentaria por la presencia de una toxina peligrosa en un fruto seco procedente de España

Fachada del Hospital Gómez Ulla
Hantavirus

España, Francia y Países Bajos reciben un antiviral experimental japonés contra el hantavirus

Un bebé que se sometió a una cirugía estando en el útero
Cataluña

Operado por primera vez en Europa un feto con el intestino fuera del cuerpo

Los médicos detectaron una malformación durante el embarazo de la madre. Su bebé tenía los intestinos fuera de su cuerpo. Le operaron dentro del vientre antes de nacer.

Ébola en el Congo
ÉBOLA

La OMS admite que la epidemia de ébola "nos está superando”

Un total de 220 "muertes sospechosas" se han registrado hasta la fecha por la epidemia declarada el pasado día 15.

Galicia vacunará desde este lunes contra el papiloma humano a hombres de hasta 25 años

Galicia vacunará desde este lunes contra el papiloma humano a hombres de hasta 25 años

Se preven niveles de polen altos durante la primavera pero un verano con valores normales

Sevilla vive un episodio de calor casi veraniego que dispara las alergias

Ébola en el Congo

Mueren 177 personas por ébola en el Congo, tres de ellas cooperantes de la Cruz Roja

Publicidad