Lamine Yamal se rompe, se pierde el Clásico y lo que resta de temporada: ¿Peligra el mundial?

El FC Barcelona quiere afianzar cuanto antes su título de campeón de La Liga y volvió a sumar de 3 tras un partido ante el RC Celta de Vigo (1-0) en el Spotify Camp Nou el conjunto azulgrana tuvo que lamentar la lesión de su jugador clave, Lamine Yamal.

Se hizo el silencio en el Spotify Camp Nou justo después de que el '10' azulgrana marcara de penalti, se tiró al suelo pidiendo las asistencias médicas. El doctor Ricard Prunopidió el cambio rápidamente al observar como el jugador del Barcelona se llevaba la mano a los isquiotibiales.

Cancelo, lesionado

La primera lesión en el conjunto azulgrana fue la de Joao Cancelo en el minuto 22 de partido. El lateral portugués notó un dolor en su rodilla derecha y, tras ser examinado, se decidió que fuera sustituido por Balde como medida de precaución.

Respira la afición blaugrana ya que todo apunta a solo un golpe y podrá estar en el próximo encuentro ante el Getafe CF, este sábado a las 16:15 horas.

Preocupación con Lamine

En el minuto 40 y con 0-0 en el marcador, el colegiado señaló penalti tras derribar al propio Lamine Yamal dentro del área de penalti. La euforia culé celebraba en las gradas y, tras marcar el penalti que le dio la victoria al FC Barcelona, Lamine se tiró al suelo.

Los jugadores del conjunto azulgrana le rodearon y, rápidamente pidieron las asistencias médicas. La imagen dejó a los culés presentes helados.

Lamine Yamal se llevaba la mano a los isquiotibiales y el doctor Ricard Pruno pedía inmediatamente el cambio. La lesión es en los isquiotibiales y hasta las pruebas médicas de hoy, no se sabrá el alcance real de la lesión. Es muy probable que Lamine Yamal ya no juegue más con el Barcelona en la Liga.

Atención médica en la grada

Inmediatamente después de la lesión, el partido estuvo detenido durante 20 minutos por una atención médica en la grada del Camp Nou, cerca del fondo donde el equipo culé marcó el 1-0.

"El partido ha sido interrumpido debido a una asistencia sanitaria en la grada", informaba el Barcelona a través de sus redes sociales y por megafonía. El colegiado del encuentro, Munuera Montero, estuvo hablando durante un tiempo con los Mossos y los jugadores intentan no quedarse fríos.

Movistar Plus informó que un aficionado había sufrido una parada cardiorespiratoria en la grada, fue estabilizado durante esos 20 minutos y está estable en el hospital, Ondacero añadió que era un aficionado de 60 años.

Mundial a la vista

Recordamos que faltan apenas 50 días para el inicio del mundial y, a la espera de las pruebas para valorar el alcance de la lesión, todo apunta a que el jugador del FC Barcelona podrá estar presente para el primer partido de la cita mundialista de España.

Sus compañeros le daban ánimos tras finalizar el encuentro, Pedri hablaba sobre Lamine, "que esté tranquilo. Es joven y tiene que recuperarse bien".

Gavi valoraba de "cagada" la lesión puesto que es un jugador muy importante y "el mejor" del equipo.

El FC Barcelona volvió a sumar 3 puntos ante el RC Celta de Vigo tras ganar 1 a 0 y se medirá este sábado ante el Getafe CF a las 16:15 horas. Pendientes del Real Madrid, que cumplió contra el Deportivo Alavés (2-1), el sueño azulgrana es ganar La Liga en el 'clásico' del domingo 10 de mayo ante el Real Madrid.

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