La FIFA castiga al Real Madrid y al Atlético de Madrid sin poder fichar hasta el verano de 2017

El Real Madrid y el Atlético de Madrid no podrán fichar ni dar de alta "a ningún futbolista nacional o extranjero durante los próximos dos periodos de contratación íntegros" después de que la FIFA haya confirmado este jueves la sanción a ambos clubes por traspasos internacionales de menores.

En un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial anunció que la Comisión Disciplinaria "ha sancionado a los clubes españoles Atlético de Madrid y Real Madrid por haber infringido la normativa vigente sobre traspasos y altas internacionales de futbolistas menores de 18 años".

Los clubes no podrán fichar ni dar de alta a ningún futbolista nacional o extranjero durante los próximos dos periodos de contratación íntegros, pero sí en el actual, que concluye el próximo 31 de enero, "dado que este se abrió antes de haberse notificado la presente decisión".

En el comunicado, la FIFA explica que "se ha constatado que ambos clubes violaron varias disposiciones relativas a los fichajes y el primer registro de futbolistas menores de edad extranjeros, así como otras concernientes a la inscripción y participación de jugadores en determinadas competiciones".

Como consecuencia de la infracción de los artículos 5, 9, 19 y 19 bis, así como de los anexos 2 y 3 del reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, el Real Madrid y el Atlético de Madrid no podrán fichar ni dar de alta a ningún futbolista nacional o extranjero durante los próximos dos periodos de contratación íntegros, en verano de 2016 y en enero de 2017. La prohibición, que no afecta al periodo actual -abierto hasta el día 31 de enero- "será de aplicación a ambos clubes en su conjunto -a excepción de las secciones femeninas y los equipos de fútbol sala y fútbol playa-, y no incluye la venta de futbolistas", explicó la FIFA.

El Atlético de Madrid deberá pagar, igualmente, una multa de 900.000 francos suizos (822.000 euros). La multa que la FIFA impuso al Real Madrid asciende a 360.000 francos suizos (328.000 euros). Los dos clubes madrileños, además, deberán "regularizar la situación de todos los menores afectados" en un plazo de 90 días.

La sanción, comunicada hoy al Atlético de Madrid y al Real Madrid, es consecuencia de "las investigaciones iniciales emprendidas por FIFA Transfer Matching System GmbH (FIFA TMS), que la Comisión Disciplinaria de la FIFA prosiguió como parte de los procedimientos disciplinarios", informó el órgano rector del fútbol mundial.

La investigación se centró en la participación de futbolistas menores en el periodo comprendido entre 2007 y 2014 en el caso del Atlético de Madrid, y del 2005 al 2014 en el del Real Madrid.