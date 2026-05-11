Kylian Mbappé y su incomprensible publicación en mitad del Clásico y con 2-0 en el marcador

El Barcelona se coronó campeón de LaLiga tras vencer al Real Madrid (2-0) en el Clásico del Camp Nou, se trata de la segunda Liga del Barça de Hansi Flick y la tercera en los últimos cuatro años. Un alirón culé que también certificó otra temporada sin títulos para un Real Madrid que puso el colofón a una semana terrible, con lo ocurrido entre Valverde y Tchouaméni el pasado jueves y la posterior sanción a ambos.

Antes del Clásico uno de los protagonistas fue Mbappé, quien parecía listo para jugar pero que se dio de baja a última hora por unas molestias en los isquiotibiales. El delantero parisino, en mitad de la polémica por su viaje de hace unos días a Cerdeña junto a su pareja Ester Expósito, se caía de la convocatoria a última hora, lo que genero más malestar entre el madridismo con la estrella gala.

Pero aún iba a haber un último capítulo con Mbappé, cuando el delantero francés decidió subir una storie a su Instagram... El problema es que Mbappé no debió medir bien los tiempos porque puso un "Hala Madrid" en el minuto 35, justo cuando el Barcelona ya mandaba 2-0 en el marcador del Camp Nou. Como es de imaginar, pocos entendieron el timing de ese post del delantero parisino, cuando el partido ya estaba muy cuesta arriba para sus compañeros y cuando la Liga culé ya comenzaba a asomar por Barcelona.

Publicación de Kylian Mbappé durante el Clásico | IG: Kylian Mbappé

Arbeloa y si Mbappé jugará antes de acabar la temporada: "Según evoluciones las molestias veremos"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, fue preguntado por Mbappé tras el Clásico del Camp Nou, pero el salmantino no quiso concretar si el delantero francés jugará alguno de los tres partidos ligueros que restan para el final de la temporada.

"Quedan dos semanas y según evoluciones de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no. Me hubiese gustado que hubiese estado al cien por cien y que hubiese podido jugar desde el principio. Eso es lo que me habría gustado", indicó Arbeloa.

"Lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro y aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. El Real Madrid siempre vuelve, nos hemos caído muchas veces y nos levantaremos. Entiendo el enfado que puede tener cualquier aficionado madridista igual que lo tenemos nosotros. Eso está muy claro y hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo", apuntó Arbeloa.