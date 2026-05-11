Arbeloa: "El Real Madrid siempre vuelve, hemos caído muchas veces..."

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, compareció en la sala de prensa del Camp Nou después de la derrota ante el Barcelona (2-0), un resultado que confirmó de forma matemática la segunda Liga del Barça de Hansi Flick y la tercera en los últimos cuatro años.

"No podemos decir muchas cosas, entendemos la frustración, el desencanto, lo insatisfechos que tienen que estar con esta temporada (los aficionados), lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año", indicó el técnico blanco.

"Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve, hemos caído muchas veces, nos hemos levantado, pero ahora entiendo el enfado del aficionado madridista, igual que lo tenemos nosotros. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora", añadió Arbeloa.

El entrenador salmantino abogó por primer lo colectivo y el equipo ante las individualidades como el camino para volver a la victoria y los títulos.

"Necesitamos colectivamente dar un paso adelante y tener una idea muchísimo más clara de lo que queremos hacer. Anteponer lo colectivo a lo individual porque más allá del talento, siempre tenemos que tener una idea muy clara. Ese es el principio", explicó Arbeloa.

"¿Mbappé? A mí me hubiese gustado que hubiese estado al 100%"

El entrenador del Real Madrid no quiso entrar en el tema de Kylian Mbappé, su ausencia o su condición física para haber apurado o no con el Clásico.

"A mí me hubiese gustado que hubiese estado al 100% y que hubiese podido jugar desde el principio. Quedan dos semanas, y según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no", indicó Arbeloa.

El entrenador blanco hizo un llamamiento a sus jugadores para ganar los tres partidos que restan para el final de LaLiga.

"No podemos dejarnos, son tres partidos que tenemos que salir a ganar. Defendemos el escudo del Real Madrid y millones de aficionados, tenemos que demostrar que estamos dolidos de verdad haciendo tres grandes victorias", apuntó Arbeloa.

"Ha sido un partido que se nos ha puesto muy cuesta arriba demasiado pronto. Teníamos enfrente un gran equipo y son muy buenos también cuando se ponen con el marcador a favor, administran las posesiones. La pena no haber marcado alguna de las ocasiones para estar en el partido. Les he pedido a los jugadores que se entregasen hasta el final y es lo que hemos intentado hacer", analizó sobre el duelo ante el Barcelona.

Por último, Arbeloa fue preguntado por su futuro y por el del equipo blanco de cara a la próxima temporada.

"Seguramente tengamos una conversación como es normal, lo que quiero es que el equipo acabe bien, que no se deje estos tres partidos. Va a haber momentos para jugadores que están entrenando bien. Lo que depare el futuro lo veremos", afirmó Arbeloa.

"Tenemos una gran plantilla a la que podemos sacar rendimiento, hemos tenido muchas bajas y el club siempre va a buscar mejorar. Tenemos jugadores muy buenos, que cualquier equipo de Europa querría, tenemos que mirar al futuro y ver cosas que mejorar. Necesitamos dar un paso adelante colectivamente, tener una idea mucho más clara de lo que queremos hacer. Aprender de que hemos perdido muchos puntos contra equipos que no deberíamos. Puedes perder contra el Barça porque es un equipo de tu nivel", concluyó el entrenador del Real Madrid.