Kroos se rinde a Pedri: "Es el mejor del mundo, más importante que Lamine, Raphinha..."

Toni Kroos no ha dudado a la hora de rendirse a Pedri González, el motor del FC Barcelona que lidera la Liga y este martes buscará una plaza en la final de la Champions diez años después.

La leyenda madridista, retirado a finales de 2024 como campeón de Liga y Champions, habló sobre el canario en su podcast, llegando a decir que su aportación al conjunto azulgrana es "casi más importante que la de Lamine, Raphinha...".

"Pedri es el mejor del mundo en su posición"

"Pedri generalmente es un jugador al que se echa mucho de menos cuando no está en el campo. No sólo marca goles o da asistencias, aporta soluciones. Superar a los oponentes no siempre tiene que ser con un pase, pero Pedri es uno de los pocos centrocampistas que tiene el don de driblar a los oponentes en espacios reducidos. Es casi más importante que Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski. Son ellos quienes deciden el resultado de los partidos, pero para lograrlo, Pedri es actualmente el mejor jugador del mundo en su posición, a mi juicio".

"Es rápido porque su movimiento es muy ligero"

El crack germano también se refirió a cómo es medirse al internacional español: "No se parece a Messi, por ejemplo, a quien se le ve moviéndose a una velocidad increíble. Este jugador no parece rápido, pero en realidad lo es. Es rápido porque su movimiento es increíblemente ligero". Kroos, de 35 años, era sobrio e impoluto dentro y fuera del campo, por lo que le entusiasma la figura de Pedri: "Me encantan los jugadores elegantes y hermosos, y eso es lo que realmente lo distingue".

Pedri, a sus 22 años, es uno de los mejores centrocampistas del planeta, y su virtuosismo en la sala de máquinas culé ha ayudado a que este Barça de Flick haya ganado dos títulos (Supercopa de España y Copa del Rey) y roce los otros dos grandes trofeos de la temporada: Liga y Champions.

