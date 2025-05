El Barça remonta al Valladolid pero vuelve a jugar con fuego antes de la Champions

Volvió a jugar con fuego el Barça y casi se quema. Casi. Pero esta temporada la inercia ganadora y un equipo con más confianza que nunca es prácticamente imbatible en España. Los de Flick remontaron al colista y ya descendido Valladolid en Pucela para dar otro paso más al título liguero. Le quedan cuatro finales (12 puntos), y cuatro son los puntos que le sacaría al Real Madrid en el caso de que los merengues ganen este domingo al Celta.

Este sábado visitaban a un Valladolid que no puntúa desde febrero y que no gana en Liga desde el 11 de enero. Casi nada. Pese a todo, el jugar sin presión y el querer dar alguna alegría a su parroquia motivó a los locales, que se adelantaron en el minuto 6 (Iván Sánchez). Casi 50 minutos más aguantó el resultado el Valladolid pero en cuanto fueron entrando los de siempre al campo (Lamine, Raphinha...), la historia cambió. Empató el brasileño en el 54 y seis minutos después firmó la remontada Fermín. Cinco minutos de inspiración fueron suficientes. Los pucelanos, casi sin armas futbolísticas ni individuales, lo apostaron todo a la defensa tras el gol, y una vez encajaron los dos no tuvieron respuesta.

El Barça, cerca de quemarse

Eso sí, este Barça sigue dominando en la Liga (13 victorias en los últimos 14) y cada victoria le acerca más al título antes del definitivo y decisivo Clásico en Montjuic que decidirá la Liga o la abrirá más que nunca. Por contra, los culés han ganado por la mínima los últimos cuatro encuentros, resolviendo la mayoría de ellos en la segunda parte (0-1 ante el Leganés, 4-3 ante el Celta, 1-0 ante el Mallorca y 1-2 ante el Valladolid). El Real Madrid volverá a jugar bajo máxima presión este domingo ante el Celta en el Bernabéu y otra vez tras saber ya el resultado de su rival, así ha querido el calendario que afronten los de Ancelotti sus últimas balas. Un pinchazo es decir adiós, una victoria es apostar todo al Clásico. Si les da por ganar ojo, a los catalanes les quedaría visitar al Espanyol en el derbi y al Athletic en San Mamés, además de recibir al Villarreal (quinto clasificado).

El martes, a por la final de Champions 10 años después

A su vez, el Barça se centra ahora en el, hasta ahora, uno de los partidos más importantes de la temporada, el duelo de vuelta ante el Inter de Milán en San Siro (3-3 en la ida) que podría llevarle a una final de Champions League diez años después.

Nuevo pinchazo del Atleti

Unas horas antes volvió a pinchar el Atlético fuera de casa, esta vez en Mendizorroza ante el Alavés. Desde la dura eliminación ante los blancos en la Champions tan solo han ganado tres de los siete partidos que han jugado en Liga, despidiéndose así de cualquier opción por pelear el título. Esta tarde tiró dos veces a puerta -las mismas que el Alavés- y volvió a abrir una pequeña puerta al Athletic, que si gana mañana se pondrá a cuatro puntos con 12 todavía por jugarse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com