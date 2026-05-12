José Mourinho: "A partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro"

La vuelta de José Mourinho al Real Madrid parece cada vez más cercana. Varios medios deportivos colocan al entrenador de Setúbal como el principal candidato para tomar las riendas del banquillo blanco tras dos años sin títulos y en plena crisis deportiva. El técnico del Benfica habló este lunes ante los medios y fijó el próximo lunes 18 de mayo, cuando haya finalizado la Liga portuguesa, para "pronunciarse sobre su futuro" y aclarar si su vuelta al Bernabéu se concreta.

"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos. Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo. Hay un partido contra el Estoril (en la próxima ronda) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica", indicó The Special One tras el empate contra el Braga (2-2).

El Real Madrid certificó el pasado domingo otra temporada sin títulos, después de caer ante el Barcelona (2-0) en el Clásico, un resultado que también convirtió al Barça de Flick en campeón de LaLiga EA Sports. Desde la llegada de Mbappé al club blanco, en el verano de 2024, el Real Madrid ha involucionado en su juego y en sus resultados, hasta llegar a una situación crítica con la afición enfrentada a los jugadores y con estos enfrentados entre sí, un buen ejemplo fue el gravísimo episodio ocurrido el pasado jueves entre Fede Valverde y Aurelién Tchouaméni, ambos expedientados y multados.

Xabi Alonso, Arbeloa y... ¡otra temporada en blanco!

La llegada de Xabi Alonso el pasado verano no resultó como se preveía y el tolosarra fue despedido tras la final de la Supercopa de España. Álvaro Arbeloa no ha logrado recuperar el tono competitivo del equipo y se han perdido, uno a uno, todos los títulos en juego (Copa del Rey, Champions League y Liga).

El entrenador salmantino parece sentenciado y Mourinho se presenta como el principal candidato para tomar las riendas de un equipo que hace tiempo perdió un nivel competitivo acorde a su historia y sus éxitos de las últimas temporadas.

José Mourinho aterrizó en el Real Madrid el 28 de mayo de 2010, justo después de llevar al Inter a una temporada histórica, ganando el triplete: Scudetto, Coppa Italia y Champions. El entrenador portugués estuvo tres temporadas, en las ue se ganó una Liga (2012), una Copa del Rey (2011) y una Supercopa de España (2012). En junio de 2013, se hacía oficial la salida del club blanco y su vuelta al Chelsea.