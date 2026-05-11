La estrepitosa caída del Real Madrid tras el Clásico del Bernabéu: los números de la debacle blanca en Liga

El Real Madrid 'perdió' ayer la segunda Liga consecutiva, la tercera de las últimas cuatro y la undécima desde 2009, cuando comenzó la exitosa era de Pep Guardiola al frente del FC Barcelona. Entre medias ha conquistado seis Champions, una más que los azulgrana en toda su historia, pero al Madrid volvió a pasarle factura la falta de fútbol, disciplina, orden e unidad en un vestuario que ha terminado a 'tortas'.

Los de Arbeloa cayeron este pasado domingo (2-0) en uno de los Clásicos más paupérrimos a nivel de emoción de los últimos años, y la 'culpa' fue de un Madrid impotente, desalmado y que nunca creyó en la victoria. No obstante, el desenlace de la Liga quedó más que claro tras los últimos y repetidos pinchazos del equipo madridista.

Unos últimos meses en los que se ha mostrado muy débil en comparación con la espectacular racha del conjunto de Flick, especialmente desde el primer Clásico de la temporada, ese que se llevó el Madrid en el Bernabéu y que, de forma surrealista, cambió el rumbo de la Liga.

Estrepitosa caída blanca tras el Clásico

El Real Madrid se impuso 2-1 en el Clásico del Bernabéu de la jornada 10 que terminó con el momento que pudo marcar el devenir del desastre blanco en la temporada: el berrinche de Vinicius Jr cuando Xabi Alonso decidió cambiarle en el minuto 72' cuando el partido iba 2-1.

PostClásico: el Madrid 50 de 75 y el Barça.. ¡69 de 75 puntos!

El Madrid consiguió entonces asegurar su liderato y ponerse cinco puntos por encima del Barça, pero desde entonces la caída del Real Madrid en Liga ha sido cuesta abajo y sin frenos:

El Real Madrid en los 25 siguientes partidos en Liga (jornada 10 a jornada 35): empate en Vallecas ante Rayo, ante Elche en Martínez Valero, ante Girona en Montilivi, derrota ante Celta en Bernabéu, ante Osasuna en el Sadar, ante Getafe en el Bernabéu, ante Mallorca en San Moix, empate ante Girona en el Bernabéu, empate ante Betis en La Cartuja y derrota ante Barça en el Camp Nou, en total ha sumado 50 de 75 puntos, se ha dejado nada más y nada menos que 25. En total, 10 pinchazos. en 25 fechas.

El Barcelona en los 25 siguientes partidos en Liga (jornada 10 a jornada 35): derrota ante Real Sociedad en Anoeta y ante Girona en Montilivi: han sumado 69 de 75 puntos y ¡solo se han dejado 6!

Por el camino, los merengues perdieron la final de la Supercopa de España ante el propio Barça (2-3) que terminó con la salida de Xabi Alonso, y la eliminación en octavos de final de Copa del Rey ante el Albacete y el reciente KO ante el Bayern en los cuartos de la Champions. Eso sí, el Barça ha vuelto a perecer en Europa tras ser noqueado por un Atleti que también le apeó de la Copa en la misma ronda.

Clasificación histórica de títulos de Liga

El nuevo título culé en Liga permite a los azulgrana recortar la distancia respecto al Madrid, que sigue liderando el ranking de títulos ligueros con 36 por los 29 del Barça.

1º Real Madrid: 36 títulos (1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024).

2º Barcelona: 29 títulos (1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2025 y 2026).

3º Atlético de Madrid: 11 títulos (1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 y 2021).

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