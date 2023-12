Joao Félix 'reengancha' al Barça y aleja al Atlético de la lucha por la Liga

El sueño de los culés y la pesadilla de los rojiblancos se hizo realidad esta fría noche de domingo en un desangelado Montjuic. Un golazo de Joao Félix en el minuto 28 dio tres puntos capitales a los de Xavi y se los restó a los rojiblancos, que firmaron una decepcionante primera parte y que pese a mejorar en la segunda no merecieron el empate. El Barça, a 4 de Madrid y Girona; el Atlético se aleja a 7.

A 3 de diciembre podemos decir que los de Xavi, con la brillante aportación de Félix, están solventando con notable la papeleta del más que exigente calendario que les esperaba y les sigue esperando (Girona y Valencia) en las próximas semanas. Venció al Oporto el martes (clasificándose a octavos de Champions) y hoy ha noqueado a uno de los principales rivales en Liga evitando que dejara Barcelona sumando algún punto pese a llegar con 8 victorias en los últimos 9 partidos de Liga.

Una primera parte sobresaliente sirvió a los locales para irse ganando al descanso por la mínima gracias al sublime tanto de Joao Félix, que picó el balón a Oblak y se fue a celebrarlo 'a lo Bellingham' con una afición que estaba a 30 metros y que curiosamente no había acudido en masa al partidazo de hoy. Montjuic sufrió hoy la peor entrada de la temporada. Inexplicable.

Baño de Xavi a Simeone en los primero 45 minutos

Unos primeros 45 minutos de '9' para un Barça al que le volvió a costar sentenciar, y es que no lo hizo ni en la primera ni en la segunda, y no lo pagó porque el Atleti hoy tenía la pólvora mojada y fue al trantrán... por momentos, por empujones, por agotamiento físico de su rival, que terminó el encuentro extasiado tras el esfuerzo inicial.

El Atleti... 18 años sin ganar fuera en Liga

Hubo pelea, intensidad, tensión y mucha polémica... pero faltó gol en las dos áreas. Al Atleti le debió pesar que no gana como visitante al Barça en Liga desde 2006 (doblete de Fernando Torres... y ya son 18 años)... porque otra cosa no se entiende, llegaba sin bajas importantes y mucho más en forma que los azulgranas. De alguna forma le pudo la presión de verse superior a su rival en la previa, y por eso debió firmar una primera parte desastrosa de la que salió milagrosamente airado. Tuvo la oportunidad de cambiarlo después y Simeone metió un triple cambio que no cambió el partido.

Griezmann en el partido entre el Barcelona y el Atlético (1-0) | EFE

Iñaki y Joao, héroes locales

El duelo de la jornada 15 terminó con el Atleti embotellando al Barça y desperdiciando un par de ocasiones clarísimas, Iñaki Peña fue el héroe inesperado sacando una manopla decisiva a una falta de Memphis y en el último minuto despejó con contundencia un potente disparo de Correa. Los locales, mientras tanto, perdonaron la sentencia en innumerables ocasiones.

No obstante, paso al frente de los catalanes para ponerse a 4 del Madrid y del Girona y dejar algo desenganchado a un Atleti (un partido menos) que se queda a 3 de los culés y a 7 de los pupilos de Ancelotti y Míchel.