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Jannik Sinner y su caída ante Miomir Kecmanovic: "Tuve suerte porque..."

El italiano sufrió en su estreno en Wimbledon y necesitó de cinco sets para eliminar al serbio Miomir Kecmanovic.

Jannik Sinner celebra su victoria ante Miomir Kecmanovic

Jannik Sinner celebra su victoria ante Miomir Kecmanovic Reuters

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No fue, ni mucho menos, un debut sencillo para Jannik Sinner en Wimbledon. El actual campeón del grand slam londinense necesitó de cinco sets (4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2 y 6-3) para superar a Miomir Kecmanovic y certificar su presencia en la segunda ronda, donde se medirá a Nuno Borges, que derrotó al estadounidense Tristan Boyer (6-3, 7-5 y 7-5). El de San Cándido sufrió ante una gran versión del jugador serbio y también con una hierba que le generó más de un susto y una fea caída, al comienzo del tercer set, que le pudo costar muy cara.

El pupilo de Darren Cahill se refirió a ese momento y apuntó que en esta superficie (hierba) "es lo más normal". "En hierba esto es lo más normal, especialmente en los primeros partidos. Tuve suerte porque las cosas pueden salir muy mal muy rápido. Lo más importante era seguir moviéndome con naturalidad y no tener miedo", explicó Sinner.

Sobre Miomir Kecmanovic, el italiano destacó las dificultades que le planteó. "Es un jugador muy bueno, especialmente en hierba. Golpea muy plano y su primer golpe después del saque fue muy fuerte. Ahí tuve problemas y es algo que tenemos que mejorar", admitió el de San Cándido.

"Tuve mis oportunidades en el tercer set y no las aproveché"

"La primera ronda nunca es fácil. Era mi primer partido oficial en hierba después de un año, así que estoy muy contento por la victoria, aunque haya sido un partido muy duro. Era muy necesario", afirmó el vigente campeón.

"Tuve mis oportunidades en el tercer set y no las aproveché. Intenté resetearme lo más rápido posible. Jugar el primer partido en la pista Central es un privilegio enorme y traté de disfrutar del momento", apuntó Sinner.

El campeón de cuatro grand slam también tranquilizó sobre el golpe que sufrió en una uña durante el encuentro y confirmó que no tendrá consecuencias. "Está todo bien. No hay ningún problema", afirmó el italiano y número 1 del mundo.

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