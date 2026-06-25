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El emotivo regalo de la selección argentina a Messi por su 39 cumpleaños: "Nos cambiaste la vida"

El capitán de la Albiceleste celebró su cumpleaños en plena disputa del Mundial de 2026, donde sigue agrandando su leyenda con nuevos récords históricos.

El emotivo regalo de la selección argentina a Messi por su 39º cumpleaños: "Nos cambiaste la vida"

Messi celebra su cumpleaños en plena disputa del Mundial de 2026

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Lionel Messi celebró este miércoles su 39º cumpleaños concentrado con la selección argentina en plena Copa del Mundo 2026 y recibió un emotivo homenaje de sus compañeros, que aprovecharon la jornada para sorprender al capitán con varios regalos y mensajes de cariño.

Uno de los detalles más especiales lo mostró Rodrigo De Paul en sus redes sociales. Toda la plantilla posó junto a Messi con una camiseta personalizada en la que aparecía una fotografía del capitán junto a cada uno de sus compañeros y el mensaje: "Feliz cumpleaños, Leo".

"¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Qué seas inmensamente feliz!"

Felitación a Messi

Sin embargo, la parte más emotiva estaba en la espalda de la camiseta, cuyo diseño compartió posteriormente Julián Álvarez. El texto decía: "A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Qué seas inmensamente feliz!".

Las sorpresas comenzaron horas antes. Durante la madrugada en Kansas City, donde está concentrada la Albiceleste, sus compañeros le prepararon una tarta de cumpleaños para que soplara las velas.

Messi compartió el momento en una historia de Instagram junto a Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso y el histórico colaborador Marito Di Stéfano. "Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!", escribió el rosarino.

Récords históricos

La celebración llega en un momento especialmente brillante para Messi, que está firmando otro Mundial para la historia. Después de los dos primeros encuentros del torneo ha pulverizado varios registros históricos que aún se le resistían.

Su triplete frente a Argelia le permitió igualar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales y, tras el doblete conseguido ante Austria, alcanzó los 18 tantos para quedarse en solitario al frente de esa clasificación. Además, se convirtió en el futbolista con más victorias en la historia del torneo y amplió su ventaja como jugador con más partidos y más minutos disputados en una Copa del Mundo.

El delantero del Inter Miami también igualó el récord de seis encuentros mundialistas consecutivos marcando, una marca que compartían hasta ahora el francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho.

Nuevos retos

Con Argentina ya clasificada para la siguiente ronda, Messi todavía tiene dos grandes objetivos por delante. El primero es convertirse en el máximo asistente de la historia de los Mundiales. Actualmente suma ocho pases de gol y está a solo dos del récord de Pelé.

El otro reto parece mucho más complicado: superar los 13 goles que Just Fontaine marcó en un único Mundial, un registro que permanece intacto desde Suecia 1958. Aunque el nuevo formato del torneo ofrece la posibilidad de disputar hasta ocho partidos, el argentino también tendrá que competir por el protagonismo goleador con futbolistas como Kylian Mbappé o Erling Haaland.

Pero no todas las estadísticas han sido positivas para el capitán argentino. Ante Austria también firmó un registro poco deseado al convertirse en el futbolista que más penaltis ha fallado en la historia de los Mundiales. Un dato que, en cualquier caso, queda eclipsado por una carrera repleta de récords y por el cariño de una selección que volvió a demostrar que Messi sigue siendo el gran referente del vestuario argentino.

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