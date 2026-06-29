La inflación se mantiene en el 3,2% en junio pese al precio al alza del gas y la luz

Durante el mes de junio, la inflación en España se mantuvo estable, situándose en el 3,2% interanual, según el avance publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mismo nivel registrado en abril y mayo, lo que apunta a una cierta estabilidad en los precios tras meses marcados por la incertidumbre internacional.

Uno de los factores clave de esta evolución es la moderación de los carburantes. Después de haber sido el principal motor de subida de precios durante los momentos más intensos del conflicto en Irán, ahora su impacto se reduce y contribuye a contener la inflación.

En cambio, la electricidad y el gas vuelven a contribuir al alza. Esto se debe a que desde el pasado 1 de junio se produjo una retirada gradual de las medidas fiscales extraordinarias aplicadas a la energía. Aun así, el Gobierno defiende que esta transición se está haciendo de forma ordenada y en un contexto más favorable gracias al impulso de las energías renovables.

Otro dato relevante es la bajada de la inflación subyacente, la cual no incluye energía ni alimentos frescos, hasta el 2,9%, una décima menos. Por un lado, esta caída se explica por la moderación de algunos servicios, especialmente los relacionados con el turismo.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se destaca que el plan de respuesta aprobado el pasado mes marzo ha contribuido a reducir la inflación en cerca de un punto porcentual. Además, el Ejecutivo confirma que mantendrá a partir del 1 de julio las ayudas a los sectores más afectados, como el transporte, la agricultura y la industria, así como a las familias.

El Gobierno asegura que seguirá vigilando de cerca la evolución de los precios y considera que la economía española está ahora mejor preparada para hacer frente a situaciones internacionales como el conflicto en Oriente Medio.

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