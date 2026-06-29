Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

INE

La inflación se mantiene en el 3,2% en junio pese al precio al alza del gas y la luz

El Gobierno mantendrá a partir del 1 de julio su apoyo a las familias y a los sectores más afectados.

El IPC

El IPC Pixabay

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Durante el mes de junio, la inflación en España se mantuvo estable, situándose en el 3,2% interanual, según el avance publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mismo nivel registrado en abril y mayo, lo que apunta a una cierta estabilidad en los precios tras meses marcados por la incertidumbre internacional.

Uno de los factores clave de esta evolución es la moderación de los carburantes. Después de haber sido el principal motor de subida de precios durante los momentos más intensos del conflicto en Irán, ahora su impacto se reduce y contribuye a contener la inflación.

En cambio, la electricidad y el gas vuelven a contribuir al alza. Esto se debe a que desde el pasado 1 de junio se produjo una retirada gradual de las medidas fiscales extraordinarias aplicadas a la energía. Aun así, el Gobierno defiende que esta transición se está haciendo de forma ordenada y en un contexto más favorable gracias al impulso de las energías renovables.

Otro dato relevante es la bajada de la inflación subyacente, la cual no incluye energía ni alimentos frescos, hasta el 2,9%, una décima menos. Por un lado, esta caída se explica por la moderación de algunos servicios, especialmente los relacionados con el turismo.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se destaca que el plan de respuesta aprobado el pasado mes marzo ha contribuido a reducir la inflación en cerca de un punto porcentual. Además, el Ejecutivo confirma que mantendrá a partir del 1 de julio las ayudas a los sectores más afectados, como el transporte, la agricultura y la industria, así como a las familias.

El Gobierno asegura que seguirá vigilando de cerca la evolución de los precios y considera que la economía española está ahora mejor preparada para hacer frente a situaciones internacionales como el conflicto en Oriente Medio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Antena 3 sigue imparable: crece y lidera su quinta temporada consecutivas

Control Antena 3.

Publicidad

Economía

Tren Iryo

Estos empleados podrán teletrabajar hasta 2 días a la semana

Viajeros esperando en la estación de Santa Justa.

Huelga de Renfe en directo: Más de 320 trenes afectados entre Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías en un paro de 24 horas

El IPC

La inflación se mantiene en el 3,2% en junio pese al precio al alza del gas y la luz

Imagen de archivo de gasolina
PRCIO GASOLINA

Fraude del combustible: crece el uso de gasóleo agrícola en coches por la subida de precios

Imagen de Siam Park
PARQUE ACUÁTICO

Siam Park enciende la noche de Tenerife

Imagen de archivo de una gasolinera.
GASOLINA

Las gasolineras prevén subidas de hasta 20 céntimos por litro si decaen las ayudas al carburante en plena operación salida

El sector calcula que llenar el depósito podría encarecerse entre siete y 15 euros por vehículo si no se prorroga la rebaja del IVA y critica la falta de información a pocos días del vencimiento.

Cádiz vuelve a salir a la calle por el derecho a una vivienda digna
Crisis de vivienda

Cádiz vuelve a salir a la calle por el derecho a una vivienda digna

También se han registrado protestas en otras ciudades como Málaga, Córdoba y La Línea de la Concepción, donde los vecinos comparten un mismo diagnóstico: una situación de creciente dificultad para acceder a una vivienda digna

Pimientos de Padrón

La meteorología dispara el precio del pimiento de Padrón: "Por ahora hay pocos"

Renfe cancela 320 trenes este lunes por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario

Renfe cancela 320 trenes este lunes por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario

Una oficina de correos

Correos busca trabajadores sin oposición para cubrir nuevas vacantes: este es el sueldo y los requisitos

Publicidad