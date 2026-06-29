Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, se acoge a su derecho de no declarar: "Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión"

Gertrudis Alcázar acapara este lunes los focos de la actualidad política. La secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero comparece en el Senado ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

La secretaria del expresidente socialista se ha acogido a su derecho de no declarar. Así lo ha comunicado al comienzo de la sesión, expresando que debe "ser consecuente con este consejo legal "y ha apuntado que: "Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal que se tramita y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita".

Gertrudis Alcázar está imputada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. Con el periodo de sesiones plenarias concluido en el Congreso la atención se para ahora en el Senado. En esta jornada también comparecerá, por la tarde, Jesús María Gómez, quien era el comisario de policía en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando aterrizó allí el avión de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, su nombre salió a la luz. María Gertrudis Alcázar ha sido desde siempre una de las personas de la máxima confianza del expresidente, ya lo era antes de llegar a Moncloa. Presente en el registro del despacho en la calle Ferraz, Gertrudis fue imputada casi un mes más tarde.

En el auto, el juez Calama apunta a que la secretaria era una pieza operativa esencial dentro de la red organizada, al ser la usuaria principal de la cuenta de correo electrónico del expresidente. Se la considera el nudo central de comunicación. La secretaria más discreta de la política española pasó entonces a primera línea del foco mediático.

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