El Real Madrid y Florentino Pérez donan un millón de euros para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

El mundo del fútbol y el deporte no son ajenos a la tragedia que se está viviendo en Venezuela tras los terribles terremotos que sacudieron La Guaira, el estado más afectado y vecino de Caracas. El Gobierno venezolano informó que hay casi 1.500 muertos y 3.150 heridos desde los dos terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles, de los que hay 17 españoles fallecidos y 138 desaparecidos.

En este dramático contexto, el Real Madrid ha anunciado este lunes la puesta en marcha de una campaña para recaudar fondos, en colaboración con la Cruz Roja, "destinada a apoyar a los afectados por los terremotos sufridos en Venezuela". Además, el Real Madrid y Florentino Pérez han donado un millón de euros cada uno "para ayudar a los damnificados y a las familias de las víctimas" de los terremotos en Venezuela.

"El Real Madrid ha decidido apoyar esta campaña con la donación de un millón de euros para ayudar a los damnificados y a las familias de las víctimas. Asimismo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también colaborará con una donación de un millón de euros", informó el club blanco.

La parte norte de Venezuela sufrió el pasado miércoles dos terremotos que dejan, de momento, 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, según las últimas actualizaciones.

"Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", concluyó el comunicado del Real Madrid.

Comunicado íntegro del Real Madrid

La Fundación Real Madrid pone en marcha una campaña de recaudación de fondos, en colaboración con la Cruz Roja, destinada a apoyar a los afectados por los terremotos sufridos en Venezuela.

El Real Madrid ha decidido apoyar esta campaña con la donación de un millón de euros para ayudar a los damnificados y a las familias de las víctimas.

Así mismo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también colaborará con una donación de un millón de euros.

Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles.

Las donaciones se podrán realizar a través del siguiente enlace: https://cercadeti.cruzroja.es/fundacionrealmadridvenezuela