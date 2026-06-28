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EEUU ataca posiciones iraníes en Ormuz e Irán responde contra bases estadounidenses en Bahréin y Kuwait

Estados Unidos ha atacado varias posiciones estratégicas iraníes en la costa del estrecho de Ormuz en respuesta a la ofensiva de Teherán contra buques comerciales, mientras la Guardia Revolucionaria ha contestado horas después con ataques con misiles y drones contra bases norteamericanas en Bahréin y Kuwait.

EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Bahréin y Kuwait

EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Bahréin y Kuwait EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han confirmado este sábado nuevos ataques contra posiciones estratégicas iraníes en respuesta a la "continua agresión" de Teherán contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, mientras Irán ha respondido horas después con una ofensiva contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin.

"Las fuerzas del CENTCOM lanzaron hoy ataques en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial", ha señalado el mando militar estadounidense en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Según Washington, los bombardeos han alcanzado infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas.

El CENTCOM ha vinculado la ofensiva con los ataques atribuidos a Irán contra dos buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte energético mundial. El primero, un buque con bandera de Singapur, fue atacado el jueves, mientras que el segundo incidente se produjo la pasada noche contra un navío panameño.

"Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional", ha indicado el mando estadounidense.

La Guardia Revolucionaria iraní ha respondido entre las 02.00 y las 03.00 horas del domingo, hora local, con ataques de misiles y drones contra la base de Ali Al Salem, en Kuwait, y contra instalaciones de la Quinta Flota estadounidense en el puerto de Salman, en Bahréin. El cuerpo armado iraní asegura haber destruido ocho instalaciones clave del Ejército estadounidense, extremo que no ha sido confirmado de forma independiente.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria ha defendido la ofensiva como una respuesta "contundente" a las "recientes agresiones" de Estados Unidos y ha advertido de que actuará "con mayor firmeza que antes" ante cualquier nueva acción militar.

Los ataques se producen en un momento de máxima tensión tras la firma, el pasado 17 de junio, de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz mientras ambas partes negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a acusar este sábado a Irán de violar el alto el fuego y ha amenazado con intensificar la ofensiva militar si Teherán mantiene sus ataques. "Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito", ha escrito en Truth Social. "Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", ha añadido.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), dependiente del Ministerio de Defensa británico, ha informado este sábado del impacto de un proyectil no identificado contra un petrolero en el estrecho de Ormuz. El proyectil ha causado daños en el puente del buque, aunque toda la tripulación se encuentra a salvo y no se han notificado daños medioambientales.

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