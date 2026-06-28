Muere ahogado Kenzo Kies, futbolista francés y exjugador del Olympique de Lyon, a los 21 años

Una tragedia ha sacudido a Francia y al fútbol galo después de confirmarse el fallecimiento de Kenzo Kies, joven futbolista de 21 años que perdió la vida tras ahogarse en el río Ródano debido a las asfixiantes temperaturas que sacuden Francia durante estos últimos días.

Fue con dos amigos a un río en el que estaba prohibido el baño

Kies, quien se formara en la cantera del Olympique de Lyon y de AS Saint-Étienne, se fue con dos amigos a refrescarse al río Ródano (cerca de la ciudad de Lyon) y en el que estaba prohibido el baño, teniendo la mala suerte de verse engullido por una fuerte corriente de agua que le arrastró hacia abajo y terminó cobrándose su vida.

Sus dos amigos consiguieron salir por su propio pie

El jugador fue rescatado en estado de emergencia y trasladado al hospital con muerte cerebral, donde terminaría falleciendo pese a los esfuerzos de los médicos. Sus dos amigos, en cambio, pudieron salir del río por su propio pie.

Las condolencias de Gianni Infantino

La muerte del joven Kenzo Kies ha dejado en shock al fútbol internacional, hasta el punto de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó su pérdida en su perfil oficial de Instagram: "Estoy profundamente triste por la muerte del jugador francés Kenzo Kies, de 21 años. Jugador talentoso del Guingamp en la Ligue 2, Kenso deja tras de sí una inmensa vida. Su muerte es una tragedia. Pero su memoria quedará en la mente de todos quienes le han acompañado en su carrera futbolística. En nombre de toda la FIFA y del mundo del fútbol en general, expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo, así como a todos los que le han conocido, en este momento tan extremadamente difícil".

Además, los equipos en los que jugó también se pronunciaron en sus respectivas redes sociales, en este caso el Saint-Étienne: "Estamos de luto. Residente del Centro Deportivo Robert-Herbin durante siete años, jugador talentoso y joven discreto apreciado por todos, Kenzo Kies perdió la vida en circunstancias dramáticas", dice parte de su comunicado.

Sylvain Gibert, uno de sus educadores más cercanos en el Centro Stefanois y actual entrenador del grupo de reserva quiso enviarle sus pensamientos: "En este trágico momento en que es difícil encontrar las palabras, sé que no estoy equivocado al decir que Kenzo ha unido a sus compañeros de equipo y todos los educadores que lo entrenaron en el ASSE. Sus cualidades como futbolista, pero sobre todo su deseo de representar nuestra camiseta en lo mejor en cada partido, nos hizo amarlo solo. Su discreción, respeto, alegría por la vida y amor por el fútbol lo hicieron tan entrañable. Hoy todos nuestros pensamientos están con su familia y amigos a quienes le brindamos todo nuestro apoyo. Y desde allá arriba Kenzo, cuenta con todos nosotros, tus entrenadores, tus socios, para representarte en cada partido que jugamos. ¡Nunca te olvidaremos!".

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