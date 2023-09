Jagoba Arrasate explota: "Nos han quitado la libertad de expresión"

El Atlético de Madrid sobrevivió en el Sadar para sumar tres puntos de oro ante Osasuna. El equipo navarro acabó muy enfadado tras el gol anulado a David García con 0-1 por un manotazo de Aimar Oroz a Axel Witsel después de ser empujado por Giménez en el área. Jagoba Arraste acabó siendo expulsado por protestar esa acción arbitral y se tuvo que morder la lengua tras el partido

"Ninguna explicación. Empujan a Aimar y le toca un poco con la mano. Tengo que medir mucho mis palabras, me voy a perder dos partidos por no decir nada. Si digo lo que pienso, me encantaría, pero no podemos, nos han quitado la libertad de expresión también. Es gol legal clarísimo", indicó el entrenador de Osasuna sobre el gol anulado y la decisión de Martínez Munuera de expulsarle.

"Le he dicho 'no es nada' con las manos en los bolsillos, el línea ha ido donde el árbitro y le ha dicho que me expulsara", añadió Arrasate.

El técnico rojillo acabó con unas palabras que parecen hacer referencia a lo dicho por Gil Marín sobre el Real Madrid.

"Si digo lo que pienso, te lo comento luego. Ha habido unas protestas, un presidente que ha hablado y luego si pasa esto, algunos pueden pensar más, es lo que tiene la Liga, esas cosas se permiten. No puedo responder", denunció Arrasate.

Simeone: "En la imagen de televisión hay un golpe de Budimir..."

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no interpretó esa jugada como Arrasate y explicó que hay "un golpe" sobre Witsel en el gol anulado a David García.

"Sabíamos que iba a ser un partido duro frente a un rival que te genera vértigo y peligro. Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo apareció el cansancio para que no podamos jugar, algo que invitó a ellos a hacer un segundo tiempo", analizó el argentino.

"En la imagen de televisión hay un golpe de Budimir en la cara de Axel y, a partir de ahí, el árbitro interpretó que era falta", concluyó Simeone.