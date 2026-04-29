Nigeria hace historia en la NFL con Uar Bernard, fichado por los Eagles sin haber jugado nunca

Nigeria entra por primera vez en la NFL y lo hace con Uar Bernard, un joven de 21 años cuyo físico ha llamado la atención de varios ojeadores. Los Philadelphia Eagles lo han seleccionado en el Draft de 2026. Mide 1,93, pesa 140 kilos y tiene solo un 6% de grasa corporal. Pero lo realmente sorprendente, más allá de su físico, es que Uar nunca ha jugado al fútbol americano. Lo conoce por verlo en televisión y por algunas prácticas puntuales. A pesar de su inexperiencia, los Eagles han apostado por él por su enorme potencial.

Durante las pruebas físicas, Uar batió todos los registros respecto a otros jugadores. Alcanzó cerca de un metro en el salto vertical, llegó a los tres metros en el salto de longitud y recorrió 40 yardas en 4,6 segundos. Unas marcas que han sorprendido a técnicos y entrenadores, que ya lo ven como una futura estrella por sus condiciones físicas.

"No he jugado nunca al fútbol americano"

Uar Bernard acudió al Draft de 2026 con la bandera nigeriana a los hombros, orgulloso de su origen y consciente de que estaba haciendo historia al convertirse en el primer nigeriano en llegar a la NFL. Subió al escenario feliz, con la sensación de estar cumpliendo su sueño: "Es un sueño hecho realidad para mí porque me he preparado para esto. No he jugado nunca al fútbol americano, pero he practicado algunos ejercicios", afirmaba tras ser nombrado oficialmente jugador de los Philadelphia Eagles.

Desde pequeño fue un gran deportista. Jugó al fútbol y después al baloncesto, pero su carrera no pudo avanzar. Su padre falleció cuando era niño y tuvo que trabajar para sacar adelante a su madre, lo que le impidió dedicarse al deporte profesional. Ahora, a sus 21 años, ha conseguido cambiar su destino.

En busca de talentos fuera de Canadá y EE.UU.

Su historia ha sido posible gracias al programa International Player Pathway, impulsado por la NFL, que busca talentos fuera de Estados Unidos y Canadá. Lo ocurrido con Uar no es habitual: nunca haber jugado a este deporte y aun así ser elegido en el Draft ha sorprendido a muchos aficionados. "Significa mucho para mí porque soy el primero de mi tribu en llegar hasta aquí. Es un orgullo representar a mi país y ser un ejemplo para los jóvenes. Para mí es una gran responsabilidad", explicaba.

Con sus condiciones físicas, todo apunta a que será un rival difícil de frenar y una de las futuras estrellas de la NFL. Uar Bernard ya ha hecho historia al abrirle a Nigeria las puertas del fútbol americano.

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