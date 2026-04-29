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Tarjeta roja para los jugadores que se cubran la boca durante el Mundial

La IFAB castigará con roja taparse la boca para ocultar insultos discriminatorios. La medida llega tras el incidente de Prestianni con Vinícius.

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Vinícius y Gianluca Prestianni, en el duelo de ida en LisboaMiguel Lemos / ZUMA Press Wire / dpa

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La International Football Association Board (IFAB) ha aprobado por unanimidad sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca con el objetivo "de ocultar una conducta discriminatoria" durante un enfrentamiento con un rival.

La nueva norma, anunciada en una sesión celebrada en Vancouver (Canadá), entrará en vigor en el Mundial de 2026 que se disputa este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

La medida surge a raíz de incidentes recientes como el protagonizado por Gianluca Prestianni con Vinícius Júnior y forma parte de un paquete de cambios propuestos por la FIFA para combatir comportamientos discriminatorios.

¿Expulsión por abandonar el campo?

Además, la IFAB aprobó otra modificación relevante: también será sancionado con tarjeta roja cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral, así como los miembros del cuerpo técnico que inciten a hacerlo.

En estos casos, si la protesta provoca la suspensión del partido, el equipo infractor será declarado perdedor.

Esta segunda norma tiene su origen en lo ocurrido en la final de la última Copa África, cuando Senegal abandonó el campo tras un penalti señalado a favor de Marruecos en los últimos minutos.

Ambas medidas buscan reforzar el control disciplinario y se aplicarán a partir del próximo Mundial.

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