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Indignación en Argentina con el polémico vídeo de Maradona generado con IA para promocionar apuestas deportivas

Fue la familia del astro argentino la que autorizó el uso de la imagen de Maradona, algo que ha generado incluso más indignación en Argentina.

Diego Maradona, en una foto de archivo

Diego Maradona, en una foto de archivo Getty

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Argentina, un país que vive el fútbol como ningún otro en el mundo, tiene un pedestal a las grandes figuras de la Albiceleste. Leo Messi, más aún tras sus tres goles ante Argelia, es idolatrado por los argentinos, un pueblo que antes adoró a Kempes, Passarella, Batistuta o Maradona. Precisamente por esta razón, estos días hay una gran indignación en el país sudamericano por la aparición de un vídeo generado por Inteligencia Artificial (IA) en el que aparece Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre de 2020, promocionando una casa de apuestas.

"Muchachos, es el momento de demostrar por qué la tienen así de grandes. Y si el mundo quiere venir a cortarnos las piernas, les vamos a demostrar que, acá, se juega con pelotas", se le escucha decir a Maradona, quien aparece con la camiseta de la Albiceste y el aspecto que tenía en el Mundial de México 1986, la Copa del Mundo en la que 'El Pelusa' llevó a Argentina a ganar su segundo Mundial y en el que anotó dos de los goles más recordados de la historia de los mundiales, ambos ante Inglaterra.

Desde varios medios argentinos se ha confirmado que el uso de la imagen de Maradona cuenta con la autorización de la familia del astro argentino.

"Fue autorizado por la familia"

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona, confirmó que "fue autorizado por la familia" y que la decisión de adoptó "de manera democrática" entre los hijos de Maradona, al parecer tres de ellos (Jana, Diego Jr y Diego Fernando) no estuvieron de acuerdo.

Sea como fuere, el vídeo en cuestión ha generado una fuerte controversia en Argentina. La mayoría se han mostrado en contra de la publicidad y uso de la imagen de Maradona, una de las personas más queridas y que más une a los argentinos, pero también por la actividad de la empresa que pagó para el anuncio, dedicada a las apuestas, y por la vulgaridad de las palabras que pronuncia el Maradona generado por la IA.

Rocío Oliva, la última pareja del futbolista, fue una de las que se pronunció contra la publicidad: "Si usan la imagen de Diego que sea para algo lindo y que los chicos puedan copiar", explicó en América TV, donde expresó su malestar por la decisión tomada por la familia.

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