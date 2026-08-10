Estos son los dorsales oficiales del Real Madrid para la temporada 26-27

El Real Madrid ya ha hecho oficiales los dorsales que lucirán los jugadores del primer equipo durante la temporada 2026-27. La publicación de la entidad blanca permite conocer los números que llevarán las nuevas incorporaciones, así como los cambios de varios futbolistas que ya formaban parte de la plantilla.

Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Carlos Espí y Yan Diomande son, hasta el momento, los fichajes realizados por el conjunto presidido por Florentino Pérez, a falta de poco menos de un mes para el cierre del mercado. A ellos se suman dos novedades especiales: Endrick, que regresa tras su cesión al Olympique de Lyon, y Thiago Pitarch, que tendrá ficha del primer equipo pese a pertenecer al filial.

Muchos cambios en la defensa

La línea defensiva es la que presenta más novedades en cuanto a dorsales. Marc Cucurella heredará el 17 que llevaba Raúl Asencio, que a su vez pasa a lucir el 2 que dejó libre Dani Carvajal tras su salida del club.

Dean Huijsen también cambia de número y llevará el 4 que pertenecía a David Alaba hasta el pasado mes de junio. Su antiguo 24 será para Denzel Dumfries, uno de los refuerzos del verano. Por su parte, Ibrahima Konaté vestirá el 16 que anteriormente pertenecía a Gonzalo.

Bernardo Silva hereda el 20 de Fran García

En el centro del campo los movimientos son menores. La principal novedad será Bernardo Silva, que llevará el 20 que pertenecía a Fran García, traspasado al Betis hace más de un mes.

Además, el Real Madrid ha asignado el 27 a Thiago Pitarch, una de las grandes apuestas de José Mourinho. El técnico portugués quiere contar con él en dinámica del primer equipo y, pese a mantener ficha del filial, está llamado a ser uno más de la plantilla durante la próxima temporada.

Endrick recupera el 9

En ataque, Endrick volverá a vestir el dorsal 9, el mismo que lució durante la primera mitad de la pasada campaña antes de marcharse en enero cedido al Olympique de Lyon.

Por su parte, Carlos Espí llevará el 19 que dejó Dani Ceballos tras su salida del conjunto blanco. Yan Diomande, uno de los grandes desembolsos del verano y el fichaje más caro de la historia del club, lucirá el 25, un dorsal que se encontraba libre.

De esta forma, el Real Madrid afrontará la nueva temporada con una plantilla que presenta numerosas novedades en sus dorsales, especialmente en la defensa, y con varias de sus nuevas incorporaciones estrenando número en el Santiago Bernabéu.