Las primeras imágenes de Cucurella como jugador del Madrid

El Real Madrid va sumando nuevos efectivos para la pretemporada. A las caras conocidas de Valdebebas como Kylian Mbappé, que hoy se ha reincorporado a la disciplina del club, hay que sumarles las nuevas incorporaciones de Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, que se han incorporado este lunes al equipo después de disfrutar de sus vacaciones tras su participación en el Mundial.

El club informó de las incorporaciones a través de un comunicado: "Cucurella, Mbappé y Konaté ya se han incorporado a las filas del Real Madrid tras su participación en el Mundial. Los tres madridistas se sometieron a una primera parte del reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid y completarán el resto de las pruebas después del entrenamiento en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas".

Los tres futbolistas se pondrán este mismo lunes a las órdenes de José Mourinho, que continúa dando forma a su plantilla de cara a la nueva temporada. El técnico portugués suma así tres piezas que están llamadas a tener un papel importante en sus planes.

Para Cucurella y Konaté, además, supone el inicio de su etapa como jugadores del Real Madrid. El lateral español llega procedente del Chelsea para reforzar la defensa, mientras que el central francés aterriza en el Santiago Bernabéu después de finalizar su etapa en el Liverpool como agente libre.

Con sus llegadas, Mourinho amplía las opciones defensivas de una plantilla que continúa incorporando efectivos durante la pretemporada. Mbappé, por su parte, afronta su regreso al trabajo después de su participación con Francia en el Mundial.