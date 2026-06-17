Leo Messi y la inspiración de Nadal: "Creo que somos muy parecidos, me identifico mucho con él"

Leo Messi certificó ante Argelia, en el debut de Argentina en el Mundial 2026, que es eterno e inmortal. A ocho días de cumplir 39 años, el rosarino incrementó su leyenda en el fútbol mundial con tres goles que son ya historia del deporte.

En la rueda de prensa posterior al partido ante Argelia, Leo Messi admitió que ahora mismo están viendo el documental de Rafa Nadal y que él se identifica mucho con la forma de ser y mentalidad del ganador de 22 grand slam.

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Y cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Creo que somos muy parecidos en ese sentido: siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien. Y disfruto de esa manera y, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaré", señaló Leo Messi.

El delantero de Rosario fue humilde cuando le recordaron que con sus tres goles ante Argelia igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales (16 goles), uno por delante de Ronaldo Nazario.

"No, la verdad que no. Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, Ronaldo... Pero creo que no significa nada. Mbappé, que hoy hizo también dos (goles). Al final, es estadística y nada más. Si bien es un orgullo competir con todos ellos, no significa nada. Para mí, de lo que yo vi, Ronaldo fue uno de los muy grandes y no está primero", explicó Messi.

El eterno diez de Argentina admitió que lo que está viviendo con la Albiceleste en los últimos años es algo que jamás hubiera imaginado.

"Como digo, todo lo que estoy viviendo ahora mismo es increíble. Tuve la suerte de lograr todos mis sueños, o incluso más de lo que podría haber esperado, tanto a nivel individual como parte de un equipo. Hoy estoy disfrutando de todo esto, con un equipo maravilloso, sintiéndome bien y teniendo la suerte de disfrutarlo en el campo, justo como siempre me ha gustado. Honestamente, todo lo que he experimentado es mucho más de lo que jamás podría haber imaginado cuando era niño", reconoció Leo Messi.

Por último, Messi explicó que el duelo ante Argelia fue "complicado" y advirtió sobre el potencial de todas las selecciones presentes en el Mundial 2026.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos que tienen muy buenos jugadores, son dinámicos e intensos, y que si les dejábamos la pelota, podrían crear oportunidades contra nosotros. Pero creo que defendimos bien cuando no teníamos el balón. Tuvimos suerte de ponernos en ventaja y controlar el juego, aunque quizás no de la manera en que solemos hacerlo a través de la posesión, porque tuvimos dificultades un poco en la primera mitad. Pero de todos modos, las cosas cambiaron en la segunda mitad, eso es normal. Los primeros partidos de cualquier competición oficial, especialmente el Mundial, son difíciles. También teníamos la experiencia del último, y estamos viendo en este Mundial que nadie regala nada, es un Mundial muy competitivo, donde todos las selecciones son fuertes, tienen su propio plan de juego, están todos bien preparados, y cada partido va a ser muy, muy cerrado e intenso. Físicamente, hay muchos equipos fuertes, y juegan bien, nos estudian. La verdad es que todo es muy parejo", analizó Lionel Messi.