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El Barça rechaza la primera oferta del PSG por Ferran Torres

Los parisinos habrían ofrecido alrededor de 50 millones entre fijos y variables.

Ferran Torres

Ferran Torres Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

El Barcelona ha rechazado la primera oferta formal del PSG por Ferran Torres. El conjunto parisino ha puesto sobre la mesa una propuesta de 50 millones de euros entre una cantidad fija y variables, pero el club azulgrana considera insuficiente la estructura de la operación y reclama esos mismos 50 millones en fijo, además de las correspondientes cantidades variables.

La llegada de la primera propuesta no ha sorprendido en el Camp Nou. El Barcelona ya esperaba que el PSG formalizara su oferta durante esta semana, después de varios días de conversaciones entre Luis Campos y Deco, responsables deportivos de ambos clubes. Las negociaciones han avanzado con posiciones cercanas y con los 50 millones de euros como referencia para valorar el traspaso.

Ahora, el PSG prepara una nueva propuesta con la intención de mejorar las condiciones de la primera. Ninguno de los dos clubes ha hecho públicas las cifras exactas de la negociación, aunque el principal punto de discusión se encuentra en la distribución entre el pago fijo y los variables.

Ferran Torres comunicó la pasada semana al Barcelona su deseo de jugar en el PSG la próxima temporada y pidió que se facilitara su salida. El conjunto azulgrana no se opone al traspaso y está dispuesto a negociar su marcha, especialmente teniendo en cuenta que al delantero le queda un año de contrato. En este escenario, los 50 millones de euros son considerados una cantidad positiva por parte del Barcelona.

El Barça también negocia por Rodri

Mientras avanza la negociación con el PSG, el Barcelona mantiene conversaciones con el Manchester City por Rodri. Las posiciones entre ambos clubes también están próximas y, al igual que sucede con Ferran Torres, las cantidades que se manejan rondan los 50 millones de euros.

Por el momento, tampoco existe acuerdo para el fichaje del centrocampista español. El Barcelona trabaja así de forma paralela en las dos operaciones, con las negociaciones abiertas tanto por la salida de Ferran Torres como por la llegada de Rodri.

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