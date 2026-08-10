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El Rayo Vallecano se muda a Butarque para su debut liguero ante el Alavés

El club ya dispone de estadio después de que la Comunidad de Madrid le retirase de forma cautelar la concesión del Estadio de Vallecas.

Grafitti frente al Estadio de Vallecas

Grafitti frente al Estadio de Vallecas Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

El Rayo Vallecano ya tiene estadio para su estreno como local en LaLiga. El conjunto franjirrojo disputará su primer partido de la temporada en casa, el próximo 20 de agosto ante el Alavés, en el estadio de Butarque, después de que la Comunidad de Madrid retirase de forma cautelar la concesión del Estadio de Vallecas.

La entidad vallecano confiaba inicialmente en poder comenzar la temporada en Vallecas pese a las obras urgentes anunciadas por el Gobierno regional. Como alternativa, el club había elegido El Plantío de Burgos en caso de no poder utilizar su estadio habitual. Finalmente, las gestiones realizadas entre el Rayo y el Leganés, con la mediación de la Comunidad de Madrid, han permitido cerrar el acuerdo para trasladar el encuentro a Butarque.

El Leganés había rechazado inicialmente la solicitud del Rayo, pero finalmente ha flexibilizado sus condiciones para priorizar los intereses de su afición y de su propio equipo. El conjunto pepinero disputará su primer partido como local en Segunda División el 29 de agosto frente al Eldense, por lo que el encuentro entre Rayo y Alavés no interferirá con su calendario liguero.

El desplazamiento a Butarque será, en principio, temporal y se limitará al primer partido como local. El Rayo tiene previsto recibir al Racing de Santander el próximo 5 de septiembre, pero todavía no se ha determinado dónde se disputará ese encuentro. Butarque aparece de nuevo como una posibilidad, aunque en el club vallecano confían en poder regresar a su estadio para entonces.

No es la primera vez que el Rayo se ve obligado a jugar como local lejos de Vallecas. La pasada temporada ya tuvo que trasladar un partido ante el Atlético de Madrid a Butarque.

La situación se debe a la decisión de la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, de retirar temporalmente al Rayo la concesión del recinto mientras se llevan a cabo diferentes obras. El Gobierno regional justificó la medida por la existencia de "graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo".

De esta forma, el Rayo deberá comenzar la temporada lejos de su estadio y tendrá que esperar para saber cuándo podrá recuperar Vallecas como escenario habitual de sus partidos.

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