Preocupación por el padre de Leo Messi: "Jorge atraviesa una situación de salud"

La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado para informar de que Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, atraviesa un problema de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, después de que en las últimas horas circularan rumores falsos sobre su fallecimiento.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señala el comunicado.

La nota no detalla la naturaleza ni la gravedad del problema médico, aunque sí transmite un mensaje de tranquilidad al asegurar que la evolución es positiva.

La familia carga contra los rumores

El entorno del futbolista también mostró su indignación por la difusión de informaciones falsas en algunos medios y redes sociales de Argentina.

El comunicado expresa un "profundo malestar" por los rumores sobre la salud de Jorge Messi y critica "la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Además, la familia pidió que solo se tengan en cuenta las informaciones procedentes de fuentes oficiales: "Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz".

La nota concluye reclamando "responsabilidad, prudencia y humanidad" y recordando que "la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".

Las lágrimas de Messi tras su triplete

La preocupación por el estado de Jorge Messi ayuda a entender las imágenes protagonizadas por Lionel Messi tras la victoria de Argentina ante Argelia en el debut mundialista. Después de marcar los tres goles del triunfo albiceleste, el delantero apareció visiblemente emocionado y fue preguntado por sus lágrimas.

"Pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mio, mucha fuerza para que esté bien", declaró entonces el jugador del Inter Miami.

El argentino evitó ofrecer más detalles y se limitó a explicar que estaba atravesando "una cuestión totalmente ajena a lo deportivo". Desde aquel encuentro, Messi no había vuelto a pronunciarse sobre el asunto.

Una figura clave en la carrera de Leo

Jorge Messi, de 68 años, ha sido una de las personas más influyentes en la trayectoria del ocho veces Balón de Oro.

Junto a Celia Cuccittini, es padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol Messi y ha desempeñado durante años un papel fundamental tanto en la carrera deportiva como en la gestión profesional del capitán argentino.

La noticia llega en pleno Mundial de 2026, donde Argentina defiende el título conquistado en Catar y donde Messi acaba de igualar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 16 tantos.

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