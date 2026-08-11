La lluvia obliga a aplazar el partido entre Jódar y Fils del Masters 1000 de Montreal

La lluvia que llevaba varios días amenazando Montreal terminó por hacerse protagonista este lunes y obligó a suspender toda la jornada nocturna del Masters 1000, incluidos los cuartos de final individuales y de dobles que estaban previstos.

Entre los partidos afectados se encuentra el de Rafa Jódar contra Arthur Fils. El encuentro del tenista español volvió a sufrir un aplazamiento por las condiciones meteorológicas, después de que el pasado domingo tampoco pudiera disputar la final del torneo de Washington ante Taylor Fritz en el horario inicialmente previsto.

El duelo entre Jódar y Fils se vio condicionado por la lluvia desde el principio. Una primera precipitación ligera retrasó el inicio y, aunque la pista llegó a secarse y parecía que el partido podría comenzar, la lluvia regresó con intensidad justo antes de que los jugadores saltaran a la pista. Los operarios intentaron acondicionar la pista central durante las distintas treguas de la tormenta, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes ante la persistencia del mal tiempo.

Finalmente, el torneo decidió cancelar toda la sesión nocturna y trasladar el Jódar-Fils al martes, no antes de las 20:00 horas en Montreal. Será el tercer enfrentamiento entre ambos, con un balance de una victoria para cada uno. El último precedente se produjo el pasado mes en Washington, también sobre pista dura, donde el español se impuso a Fils camino de la final del torneo ATP 500.

Jódar, de 19 años y actualmente número 13 del ranking ATP, buscará en Montreal alcanzar por primera vez las semifinales de un Masters 1000.