Las 'Guerreras Juveniles', campeonas del mundo de balonmano

La selección española femenina Sub-18 de balonmano ha vuelto a proclamarse campeona del mundo. Las 'Guerreras Juveniles' han revalidado en Rumanía el título conquistado en 2024 después de imponerse a Montenegro en la final por 26-23, en un encuentro que tuvieron que remontar tras un complicado inicio.

El conjunto dirigido por Cristina Cabeza se vio superado durante buena parte del encuentro por la intensidad y el físico del combinado balcánico. España llegó a verse por detrás con 0-3 y 1-4 en los primeros minutos y tuvo enormes dificultades para encontrar el gol: el primer tanto español no llegó hasta el minuto siete.

La situación tampoco mejoró tras el descanso. Montenegro mantenía el control del partido y llegó a disfrutar de una ventaja de 18-21 cuando el encuentro encaraba su tramo decisivo. Cristina Cabeza reclamaba entonces mayor seguridad a sus jugadoras, mientras el ataque de siete contra seis utilizado por España no terminaba de dar los resultados esperados.

Todo cambió en los últimos minutos. La seleccionadora española apostó por una defensa 3-3 que permitió aumentar la presión sobre las montenegrinas y provocó hasta diez pérdidas de balón del conjunto balcánico durante la segunda mitad. España comenzó además a sacar partido de las exclusiones rivales, después de haber tenido dificultades para aprovechar las superioridades numéricas durante buena parte de la final.

Las 'Guerreras Juveniles' firmaron entonces un espectacular parcial de 8-1 que dio la vuelta al encuentro y terminó resultando definitivo. La defensa española se convirtió en el principal argumento para culminar la remontada y asegurar el segundo oro mundial consecutivo de la categoría.

En la portería, Rebeca Secades fue decisiva con varias intervenciones de mérito tanto en el inicio como en el tramo final del encuentro.

El campeonato también dejó reconocimientos individuales para las españolas. Elene Fresco fue elegida MVP del Mundial Sub-18, mientras que Erika Vladu entró en el Equipo Ideal del torneo como mejor extremo derecho. España vuelve así a lo más alto del balonmano mundial juvenil y confirma su dominio en la categoría tras repetir el éxito logrado hace dos años.