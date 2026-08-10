Saltan las alarmas en Barcelona: grave lesión de Roony Bardghji

Roony Bardghji ha encendido las alarmas en el entrenamiento del FC Barcelona. El extremo sueco no pudo completar la sesión de este lunes después de sufrir un problema en la rodilla y, a falta de las pruebas médicas definitivas, existe preocupación en el club por la gravedad de la lesión, según adelanta el diario Sport.

Bardghji acudió al entrenamiento después de haber quedado fuera de la convocatoria de Hansi Flick para el triangular de Udine. El futbolista se ejercitó con el resto de sus compañeros, pero tuvo que abandonar la sesión antes de tiempo tras sufrir el percance.

Las primeras exploraciones apuntan a que podría tratarse de una lesión importante, con afectación en los ligamentos, aunque el diagnóstico definitivo no se conocerá hasta que se realicen las pruebas médicas correspondientes durante las próximas horas. El Barcelona tiene previsto informar de la evolución del jugador una vez se conozca el alcance exacto de la dolencia.

La preocupación aumenta por el historial de lesiones de rodilla de Bardghji. El extremo ya sufrió en el pasado una grave lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente diez meses. Ahora habrá que determinar si la lesión afecta a la misma rodilla y cuál es exactamente el nivel de gravedad.

El momento en el que se produce el contratiempo tampoco es menor. Bardghji se encontraba pendiente de resolver su futuro en el Barcelona y había varias opciones abiertas, tanto en forma de cesión como de traspaso, con clubes de LaLiga y del extranjero interesados en hacerse con sus servicios. Una lesión de larga duración podría paralizar ahora cualquier operación.

El sueco, de 20 años, había publicado además este domingo un mensaje enigmático en sus redes sociales después de quedarse fuera del viaje a Italia. Su situación deportiva estaba siendo analizada por el club en un contexto de elevada competencia en las posiciones de ataque.

El Barça había decidido buscar una salida

Los representantes de Bardghji se reunieron el pasado viernes con Deco para abordar el futuro del futbolista. Según lo acordado entonces, las partes consideraban que un traspaso era la mejor solución y el Barcelona se reservaría un porcentaje de una futura venta.

El conjunto azulgrana incorporó al jugador por 2,5 millones de euros y, aunque su rendimiento no había desentonado desde su llegada, la enorme competencia en las bandas complicaba sus opciones de tener continuidad. Lamine Yamal, Raphinha, Gordon y Adeyemi aparecen como alternativas en las posiciones ofensivas, lo que dejaba al sueco con un escenario complicado.

Ahora, la lesión puede cambiar por completo sus planes y los del club. El Barcelona deberá esperar a las pruebas médicas para conocer si se trata de un contratiempo leve o de una lesión que pueda mantenerle apartado durante varios meses.

Casadó también tiene ofertas de Arabia Saudí

Al margen de la situación de Bardghji, Marc Casadó también tiene su futuro en el aire. El centrocampista cuenta con dos propuestas procedentes de Arabia Saudí, concretamente de Al-Hilal y Al-Ahli, aunque el jugador todavía no ha tomado una decisión.

Casadó, de 22 años, prefiere esperar y estudiar sus opciones, ya que su intención sería continuar jugando en Europa. El Barcelona, por su parte, habría fijado en 40 millones de euros el precio de salida del futbolista.

El centrocampista ha perdido protagonismo en los planes del equipo azulgrana tras la irrupción de Marc Bernal y ante la posible llegada de Rodri, una situación que podría precipitar su salida del club este verano.