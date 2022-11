José María Gutiérrez Guti se va a convertir el año que viene en abuelo a los 46 años con el nacimiento del pequeño que espera su hija Zayra. La joven de 22 años ha anunciado a través de sus redes que está embarazada de su pareja, Miki Mejías: "Queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé", ha anunciado la hija del exmadridista.

"Estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora. No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias, mi amor, por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida. Estoy segura de que vamos a ser unos papis muy buenos. Te amo", ha escrito Zayra.

Junto al texto, dos imágenes de lo más reveladoras. En la primera foto ambos posan frente al espejo, mientras que la segunda es una de las primeras ecografías del bebé que crece en su vientre. Todo indica que dará a luz en la próxima primavera.

Así, Guti será abuelo a los 46 años que cumplió hace tan solo unos días, el 31 de octubre, mientras que la futura abuela Arantxa de Benito tendrá 53 años el día que nazca su nieto.

Hijo y nieto se llevarán 2 años de diferencia

Una noticia que llega apenas dos años después de que Zayra Gutiérrez empezara su relación con Miki Mejías y también casi dos años después de que naciera Romeo, hijo de Guti y Romina Belluscio, el pasado 11 de enero de 2021.