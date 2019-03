Griezmann: "Hablé con Simeone y estoy seguro de que continuará en el Atlético"

“No se irá. Hablé con él y en relación a lo que me ha dicho estoy casi seguro al 100% de que seguirá con nosotros. Con perdón de la expresión, me cabrearía mucho que se fuese porque necesito seguir aprendiendo de él. Me encanta trabajar con él y si sigo en el Atlético es porque quiero seguir trabajando con él y con el equipo”, explicó el delantero del conjunto rojiblanco.

Cerezo, que también asistió al evento de homenaje a Saúl, quiso tranquilizar a la afición. Es la primera vez que el presidente de la entidad valora las palabras de Simeone tras la final de San Siro, en las que explicó que se necesitaba “pensar” sobre su futuro. “Que duerman tranquilos porque tenemos cuatro años más de contrato con él”, afirmó Cerezo.