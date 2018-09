Gareth Bale: "¿Lopetegui mejor entrenador que Zidane? No estoy seguro de querer responder a eso"

Gareth Bale concedió una entrevista a Daily Mail, en la que habló de su suplencia en la final de la Champions, de su golazo de chilena o de las diferencias entre Zidane y Lopetegui. Cuando fue preguntado sobre si cree que el vasco es mejor entrenador que el francés, dejó una respuesta que dará que hablar: "No estoy seguro de querer responder a eso".

El atacante galés también habló de que Lopetegui hable inglés: "Obviamente eso ayuda. En español también puedo hablar, pero quizás no entro en esa cantidad de detalles que necesito".

Bale fue suplente en la final de la Champions ante el Liverpool y, aunque su actuación acabó resultando decisiva para la Decimotercera, el galés admite que estuvo muy enfadado al ver que no partiría desde el once inicial: "Estaba enfadado, muy enfadado, si soy sincero. Sentía que merecía ser titular, había estado haciendo goles. Mi enfado me preparó para hacer ese gol".

Un gol de chilena en el mejor escenario que el galés explica así: "Si no pruebas las cosas, nunca pasan; si tienes tiempo para pensarlo, no sale. Puedes optar por bajar el balón y hacer algo, pero sabes que estás en una situación donde tienes que intentarlo. Sabía exactamente dónde iba la pelota, cuando golpeé el balón, supe que era un buen remate".

Y su tanto no fue nominado para estar entre los diez mejores goles de la última temporada, algo que el galés no entiende: "No sé cómo no estaba en esa lista. ¿Si es mejor que el de Cristiano? No me corresponde a mí decirlo".

Gareth Bale también fue preguntado por la salida de Cristiano del Madrid y las consecuencias para el equipo blanco: "Obviamente va a ser un poco diferente a tener un jugador tan grande, quizás más relajado. Supongo que habrá más equipo, trabajando más como una unidad que como un solo jugador".

Por último, Bale reconoció que echa de menos la Premier. "Sí y no, siempre quieres volver y jugar en tu liga local, una parte de siempre echará de menos tu hogar".