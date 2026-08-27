Esteladas en el Camp Nou y los 8 campeones del mundo del Barça se quedan sin homenaje

Numerosos aficionados acudieron al partido contra el Athletic con banderas independentistas tras el incidente del pasado domingo. La ANC anunció el reparto de 10.000 esteladas y durante el encuentro se escucharon gritos de 'Independència'.

Las esteladas se convirtieron este jueves en una de las imágenes protagonistas del regreso del fútbol al Camp Nou. Numerosos aficionados del FC Barcelona acudieron al encuentro frente al Athletic Club con banderas independentistas como protesta por la actuación de la Policía Nacional contra un seguidor azulgrana el pasado domingo en Elche.

Desde varias horas antes del encuentro ya podían verse esteladas en los alrededores y posteriormente en diferentes sectores de las gradas. Las enseñas independentistas se mezclaron con camisetas de la 'senyera', bufandas y banderas del Barça hasta dejar una estampa que se había vuelto menos habitual durante los últimos tiempos en el estadio, aunque nunca había desaparecido por completo.

Esta vez, la presencia fue mucho más numerosa. Muchos aficionados acudieron directamente con esteladas en la mano o colgadas al cuello en respuesta a lo ocurrido cuatro días antes.

Reparto de 10.000 esteladas

La protesta comenzó a tomar forma mucho antes del pitido inicial. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), una de las organizaciones que había promovido la movilización, instaló diferentes puntos en los alrededores del Camp Nou para repartir esteladas de cartón.

La organización había anunciado previamente su intención de distribuir 10.000 unidades entre los aficionados que acudieran al partido. Unos pocos, no obstante, optaron por repartir banderas de España entre los hinchas.

El momento de mayor visibilidad llegó justo antes del comienzo del encuentro. Cuando empezaron a sonar las primeras notas del himno del Barcelona, numerosas esteladas se levantaron simultáneamente en diferentes sectores de las gradas.

Durante los prolegómenos y el partido también pudieron escucharse cánticos como 'Independència' y 'Visca el Barça, visca Catalunya'.

El origen de la protesta, en Elche

La movilización tiene su origen en el incidente ocurrido el pasado domingo antes del partido entre el Elche y el Barcelona.

Varios agentes de la Policía Nacional retiraron una estelada a un joven aficionado azulgrana. Cuando este intentó recuperarla se produjo un forcejeo que terminó con el seguidor en el suelo mientras varios policías le golpeaban.

Las imágenes fueron grabadas y posteriormente difundidas en las redes sociales, donde provocaron una importante polémica. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

El Barcelona denunció un "uso desproporcionado"

El Barcelona se posicionó públicamente después del incidente. El club difundió un comunicado en el que calificó de "uso desproporcionado" la actuación policial y mostró su rechazo a las imágenes protagonizadas por su aficionado.

Joan Laporta fue posteriormente más contundente y reclamó que, una vez esclarecidos los hechos, existan consecuencias para los agentes implicados.

El presidente azulgrana también defendió públicamente el derecho de los aficionados a exhibir esteladas de forma pacífica y anticipó que el encuentro frente al Athletic podía convertirse en "un acto de exaltación de la estelada".

Sin homenaje a los 8 campeones del mundo

La tensión generada por lo sucedido en Elche tuvo además otra consecuencia antes del encuentro.

El Barcelona decidió cancelar el homenaje que la Real Federación Española de Fútbol había propuesto realizar a los ocho futbolistas de la primera plantilla azulgrana que conquistaron el Mundial con España: Joan Garcia, Eric Garcia, Pedri, Pau Cubarsí, Gavi, Rodri Hernández, Dani Olmo y Lamine Yamal.

Laporta justificó la decisión al considerar que "no se da el contexto, ni es el momento más apropiado" para realizar el reconocimiento y explicó que la RFEF había entendido la postura del club.

Así, sin homenaje a los campeones del mundo y con miles de esteladas repartidas en los alrededores, el fútbol regresó al Camp Nou 103 días después.

Una vuelta en la que el partido contra el Athletic compartió protagonismo con las gradas, donde las banderas y los cánticos convirtieron la protesta por lo sucedido en Elche en una de las grandes imágenes de la noche.