La celebración del Mundial de la selección femenina de fútbol llena Madrid Río de miles de aficionados

La selección femenina de fútbol llegó a España un día después de proclamarse, nada más y nada menos, que campeona del mundo. Una selección envuelta en la polémica del beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, pero que no iba a manchar el hito que han conseguido un 20 de agosto de 2023: ganar una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Y marcar un antes y un después en la historia del deporte español y femenino.

El zurdazo de Olga Carmona resultó decisivo en la final y llevó a España al Olimpo del fútbol. No obstante, seguramente para la futbolista del Real Madrid fue un tanto con sabor agridulce. Sí, valió un trofeo mundialista. Pero la noticia que le dieron tras el partido seguramente le borró cualquier sentimiento que le originaba el tanto. Su padre había fallecido antes del encuentro ante Inglaterra.

La jugadora sevillana recibió la noticia por parte de su madre, quien estuvo presente en Sídney para apoyar a su hija en este importante encuentro y con quien mantiene un tatuaje por la buena relación que tienen. Su destacada actuación también fue vital en la ronda de semifinales, donde su gol permitió a España seguir avanzando en el torneo.

Una fiesta a la altura de una Copa del Mundo

El conjunto dirigido por Jorge Vilda aterrizó en avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre las 21:20 horas de este lunes, para después dirigirse al autobús que las llevaría por las calles de Madrid dirección a la explanada del Puente del Rey. Allí les esperaba una auténtica fiesta que ni ellas mismas se imaginaban. Miles de aficionados les esperaban en un gran espectáculo con música y con ganas de recibir a las campeonas como se merecían. Una celebración por todo lo alto.

Una vez en el autobús sin techo, la selección se dirigió a Madrid Río al sonido de 'We are the Champions' y yendo primer por la Puerta de Alcalá y después por la Gran Vía de Madrid. Cada vez había más ambiente cerca del autocar de la selección y las jugadoras se mostraban cada vez más emocionadas.

Pedro Sánchez recibirá el martes a la selección

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recibirá este martes 22 de agosto, en el Palacio de La Moncloa, a la selección femenina de fútbol. Y es que la victoria histórica de la selección femenina ha provocado un auténtico aluvión de felicitaciones por parte de miembros del Ejecutivo, además de otras personalidades de la esfera política. El propio Pedro Sánchez felicitó a las jugadoras de la selección tras la victoria cosechada en Sidney: "Habéis hecho historia. Sois un orgullo. Sois referentes. Sois muy grandes".

El polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso se ha hecho eco en la mayoría de medios internacionales. Además de las reacciones que ha provocado en redes sociales. Y todo esto, un día que parecía reservado a la histórica victoria de la selección española femenina. Un día después de los sucedido, Rubiales decidió pedir disculpas a través de un comunicado.