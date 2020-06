Triunfos de Leganés, Ponferradina y Celta; el Athletic empata contra el Formentera

Un gol de Raúl García evitó la derrota (1-1) del Athletic Club ante el modesto Formentera, de Segunda B, en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio municipal de Sant Francesc. Raúl García marcó dos minutos después del gol de los formenterenses, obra de Fernando Liñán, en la primera acción en la que intervino tras sustituir a Kike Sola.

El Athletic lo pasó mal durante mucho minutos, cometió errores y solo reaccionó en el tramo final del encuentro. El empate ante el equipo de José Ángel Ziganda, que este martes dio descanso a muchos de los jugadores titulares, supone toda una gesta y una inyección de moral para un Formentera que lo está pasando mal en su primera temporada en Segunda B.

Al Formentera le duró dos minutos la alegría tras el gol de Fernando Liñán (minuto 61), que fue celebrado por todo lo alto en las gradas. Empató Raúl García (minuto 63) con un certero cabezazo en la primera pelota que tocaba tras haber sustituido a Kike Sola en plena celebración de los insulares.

A partir de ese momento, el Athlétic empezó a exhibir sus galones y se lanzó a un ataque decidido, hasta arrinconar al Formentera en su campo, pero no fue suficiente para llegar con los deberes hechos al partido de vuelta en San Mamés.

El Leganés sigue la racha contra el Valladolid

El Leganés impuso su experiencia, y la rapidez de su ataque, para vencer por 1-2 a un rival valiente, que le plantó cara desde el inicio, pero que no fue capaz de materializar las ocasiones de las que disfrutó ante la bien plantada defensa visitante.

Ambos equipos supieron organizarse en el campo desde el inicio, con las defensas bien posicionadas, lo que puso en serias dificultades la capacidad de creación de las dos plantillas, que no querían arriesgarse a que, en una contra, se inaugurara el casillero, sobre todo, en el caso de los vallisoletanos.

Eso no implicaba que, dentro de la filosofía del Real Valladolid y Leganés, no buscaran sorprender al rival, con el control del balón y, aunque de manera esporádica, con intensidad en ataque, si bien ninguno encontró finalización, puesto que las escasas ocasiones de gol no llegaron a ser peligrosas.

La Ponferradina sorprende al Villarreal

La SD Ponferradina se impuso (1-0) al Villarreal en un partido en el que fue certera cuando lo necesitó, supo sufrir cuando lo exigió y contó con la necesaria dosis de fortuna para imponerse a un rival cuyo técnico encajó su primera derrota desde la llegada al banquillo.

Desde el primer momento el equipo local demostró que volvía a ponerse su traje copero, competición en la que ha mostrado una cara diametralmente opuesta a la de la liga, en la que deambula con tan solo un triunfo en diez jornadas y comparte la posición de colista en el grupo I de Segunda División B.

En la Copa del Rey los bercianos cuentan sus partidos, cuatro, por victorias y, si ante rivales de su categoría fueron capaces de dejar su portería a cero, también ante un "europeo" oponente lo consiguieron gracias a un gol a balón parado del exatlético Cidoncha

Guidetti da alas al Celta en Ipurua

Además, el Celta de Vigo se llevó idéntico resultado que el Lega tras vencer al Eibar en Ipurua (1-2). Los de Unzué marcaron a los cuatro minutos con un tanto de Cabral, pero Sergi Enrich devolvió el empate al electrónico poco después.

Antes de que se alcanzase el tiempo de descanso el sueco Guidetti estableció el resultado definitivo.