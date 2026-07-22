La administración de Donald Trump trabaja en la inmunidad de Delcy Rodríguez

El Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara la inmunidad Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en la operación militar del Ejército estadounidense en el país caribeño. La administración de Donald Trump ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia norteamericano garantizar la impermeabilidad legal de Rodríguez ante los graves delitos de los que ha sido denunciada un juzgado del distrito sur del Estado de Florida.

En esta demanda civil la presidenta venezolana enfrenta varias acusaciones de tortura, secuestro y actos terroristas, durante el ejercicio de sus funciones en el régimen chavista.

En el documento remitido el 11 de julio por Reed Rubinstein, asesor jurídico del Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump, se recuerda que desde el pasado 5 de marzo EEUU reconoce oficialmente como jefa de Estado de Venezuela a Delcy Rodríguez. Apenas dos días después de los ataques militares que concluyeron con Maduro detenido y deportado.

La carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que confirme la inmunidad de Rodríguez en un caso que es de "especial importancia" para el gabinete de Trump dadas las "significativas" repercusiones que podría tener un caso de esta magnitud en las relaciones establecidas tras la caída de Maduro entre las autoridades de EEUU y Venezuela.

Indemnización millonaria y condena severa

"La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso", explican desde el Gobierno de Trump. No así otros cargos del chavismo entre los que se encuentra el propio Maduro, que a parte del tiempo que por seguro pasarán en prisión tendrán que afrontar una indemnización de 314 millones de dólares.

El juez responsabilizó también a los actuales ministros Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, interior y agricultura respectivamente; al exministro y empresario detenido en Miami Alex Saab; e implica también a varios cabecillas del denominado Cártel de los Soles.

La demanda fue presentada por más de una decena de ciudadanos estadounidenses entre los que figuran varios prisioneros liberados en un intercambio entre el régimen chavista y la administración de Joe Biden en 2023 en el que EEUU liberó a Saab, detenido de nuevo en mayo y que esta semana se enfrenta a acusaciones de lavado de dinero en otro caso.

Todo parece reforzar la idea de que el Gobierno de Trump no tiene el más mínimo interés en que Venezuela afronte el proceso de transición democrática por el que clama la oposición venezolana liderada por María Corina Machado. Los intereses norteamericanos parecen inclinados a sacar todos los beneficios posibles -principalmente económicos- de los recursos y situación de Venezuela.

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