Desde Cucurella hasta Madonna: los memes que dejó la victoria de España ante Argentina

La victoria de la Selección Española se vivió con fervor en muchos puntos de nuestra geografía, pero también en las redes sociales. Porque si algo ha dejado claro este Mundial es que los partidos también se juegan en internet, donde cada gesto, cada celebración y cada detalle es materia de meme.

Tras el triunfo de España ante Argentina, las redes no tardaron en hacer su propio resumen de la final. En la ya famosa imagen de la bañera, los papeles se han invertido y algunos usuarios han llevado incluso más lejos la metáfora del “baño” que La Roja dio a la albiceleste.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Unai Simón. El portero, que apenas tuvo que intervenir durante buena parte del encuentro, se convirtió en el rey de los memes: saliendo a por el balón, comiéndose un bocata, tomándose un café o incluso bordando la segunda estrella en la camiseta. Debió de aburrirse mucho ante Argentina.

Y alguien de quien las redes nunca se aburren es Marc Cucurella. El lateral volvió a aparecer en numerosos montajes, esta vez con una réplica de la copa dentro de una bolsa de plástico, una imagen que incluso ha emulado el famoso gato de este Mundial.

Oh Ferrán

Otro de los grandes hits de la celebración ha sido el “Oh Ferrán”, que ya se escucha por todas partes y que las redes han convertido en banda sonora del triunfo. También la actuación de Madonna en el descanso dio mucho juego, con montajes y bromas que se sumaron al festival viral de la final.

Mientras tanto, algunos argentinos han alimentado teorías sobre lo que pudo pasar antes del partido para explicar la derrota. Pero en España, de momento, no hay mucho tiempo para buscar explicaciones, ya que nos toca celebrar.

También hubo espacio para los parecidos razonables, como el de quienes aseguran que sus padres no pueden caminar tranquilos porque les paran cada cinco minutos al confundirlos con Luis de la Fuente.

Dos días después de la final, la sonrisa todavía no se ha borrado de la cara de los españoles. Y, por lo que se ve en redes, los memes tampoco tienen intención de hacerlo.

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