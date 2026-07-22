VIDEO: Retiran con sus manos los escombros en busca de familiares tras los terremotos de Venezuela

Casi un mes después del doble terremoto en el norte de Venezuela, se sigue buscando a personas entre los escombros. En medio de un panorama aún crítico, son muchos los familiares que, con sus propias manos, continúan retirando restos de edificios derrumbados con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los terremotos han dejado, hasta el momento, 5.346 fallecidos y 16.740 heridos, además de 6.462 personas que fueron rescatadas de las zonas más afectadas. El informe también cifra en 856 los edificios dañados, de los cuales 190 colapsaron por completo.

Las tareas de respuesta siguen siendo intensas y cuentan con la participación de 2.278 rescatistas internacionales, junto a 30.989 efectivos desplegados por las autoridades y 31.745 voluntarios. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha elevado a 50 la cifra de fallecidos españoles, "que sigue aumentando", mientras que hay 139 desaparecidos.

No obstante, las autoridades han destacado la distribución de ayuda humanitaria para la población afectada. Hasta la fecha se han repartido 10.964,97 toneladas de alimentos y 40.648.988 litros de agua, mientras continúa la atención a miles de damnificados que han perdido sus hogares o permanecen en campamentos temporales

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