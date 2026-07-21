María Jesús Montero defiende a Zapatero tras la declaración de Julio Martínez: "Que diga cómo, cuándo y dónde"

En un día clave para José Luis Rodríguez Zapatero, tras la declaración de Julio Martínez, María Jesús Montero ha mantenido su defensa en el ex presidente del Gobierno y ha justificado que el rescate de Plus Ultra cumplía con todos los requisitos necesarios para ser efectuado. "No había nada en el expediente respecto a esta ayuda, lo que hace suponer que esta ayuda fue legal. Siguió todos los canales establecidos, la SEPI lo único que hizo fue constatar que se daban todas las condiciones que la ley que aprobó el Congreso de los Diputados contemplaba".

La que fuera vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez fue la encargada de anunciar dicho rescate en la rueda de prensa posterior a un consejo de ministros del año 2021, afirmando, como hoy, que la aerolínea cumplía con los baremos.

"Si alguien tiene conocimiento, que lo diga"

La Secretaria General del PSOE de Andalucía ha querido hablar sobre las declaraciones ante el juez de que Julio Martínez Martínez y Julio Martínez Sola, amigo de Zapatero y presidente de Plus Ultra, respectivamente. "Son cosas muy serias y como son tan serias, si alguien tiene conocimiento de una circunstancia de este tipo, ¿por qué no pone el nombre encima de la mesa?", ha dicho.

Durante toda la declaración ha instado a ambos a poner los hechos encima de la mesa, con frases parecidas como: "si alguien acusa a alguien de hacer algo que diga cómo, cuándo y dónde".

Una estrecha relación con Zapatero

María Jesús Montero se presentó a las elecciones andaluzas del pasado mes de mayo y desde entonces ocupa la Secretaría General del Partido Socialista en Andalucía. Durante esas elecciones, Zapatero no solo participó en los actos de campaña, hablando en varias ocasiones y dejándose ver con Sánchez y Montero, esta última llegó a afirmar "querer ser como él".

No sorprende, por tanto, la desconfianza en las palabras de Julio Martínez y la firme defensa de la inocencia de Zapatero que ha hecho hoy en su declaración.

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