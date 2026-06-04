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Las razones de Florentino Pérez para fichar a José Mourinho

El candidato y actual presidente del Real Madrid recupera el famoso "¿Por qué?" de José Mourinho para explicar la decisión del regreso del de Setúbal.

Las razones de Florentino Pérez para fichar a José Mourinho

El original vídeo de Florentino para explicar los motivos del regreso de Mourinho | @Florentino2026_

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El 27 de abril de 2011 siempre será recordado por aquella histórica rueda de prensa de José Mourinho, entonces entrenador del Real Madrid, tras la derrota ante el Barcelona en la ida de semifinales de la Champions League. Ese día, el de Setúbal uso tan solo dos palabras ("¿Por qué?") para apuntar de forma directa lo que entendía un trato de favor arbitral hacia el entonces Barça de Guardiola por parte de la UEFA y los árbitros.

"¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Busacca? ¿Por qué De Bleeker?, ¿Por qué Stark?... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovebro hace tres años y el Chelsea no pudo ir a la final? ¿Por qué año pasado con Inter que fue un milagro? No lo entiendo. Es un equipo fantástico, ¿pero por qué cada año? No sé si será la publicidad de UNICEF, Villar, que se lleva muy bien con la UEFA, o es que son muy simpáticos. Enhorabuena por todo lo que han conseguido. Los otros no tienen ninguna posibilidad", indicó aquel día José Mourinho.

Y ahora, quince años después de aquel recordado episodio, la candidatura de Florentino Pérez ha usado esas dos míticas palabras de Mou para explicar las razones que han llevado al actual presidente blanco a apostar por la vuelta de The Special One si logra derrotar a Enrique Riquelme en los comicios del próximo domingo 7 de junio.

A través de un vídeo difundido por la cuenta oficial de su candidatura, Florentino Pérez presenta los motivos por los que el técnico portugués es su elegido. Con una imagen de Mourinho compareciendo ante los medios de comunicación después del choque de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que se enfrentó al Barcelona en 2011, inicia sus explicaciones. "¿Por qué?, pregunta Mourinho en numerosas ocasiones.

"Por ganador. 26 títulos. Por competitividad. Por liderazgo. Por defensa del madridismo. Vota Florentino Pérez 2026", responde la candidatura de Pérez.

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