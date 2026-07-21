Aprobado el nuevo proyecto de ley antitabaco: estos son los nuevos lugares donde estará prohibido fumar

El Consejo de Ministros aprueba el nuevo proyecto de ley antitabaco que se remitirá a las Cortes Generales. La nueva norma modifica la Ley 28/2005 contra el tabaquismo y ampliará los espacios sin humo para proteger a la infancia, la adolescencia y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el consumo del tabaco.

Dicha reforma es la actualización más relevante frente al consumo desde 2014, porque pretende cambiar los patrones de consumo, especialmente entre los más jóvenes, frenar el auge de los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, los productos a base de hierbas para fumar, las bolsas de nicotina y aquellos se asocien con el acto de fumar.

El nuevo proyecto de ley se enmarca en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, y sus principales focos de actuación serán: la actualización de la normativa para proteger la salud de la población, prevenir el inicio del consumo y avanzar hacia generaciones libres de consumo de tabaco.

La norma recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, que se encarga de coordinar, estudiar y proponer políticas para reducir el tabaquismo y derivados que se suprimió en 2014. La ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE.

Los nuevos espacios en los que estará prohibido fumar

La reforma ampliará la prohibición de consumo a terrazas de bares y restaurantes, así como playas. También se aplicará a las piscinas públicas, instalaciones deportivas, parques y vehículos de trabajo. Tampoco se podrá fumar en recintos donde se realicen espectáculos al aire libre.

Protección a los menores de edad

Otra prohibición explícita es el consumo de tabaco y derivados a menores. Hasta ahora, la normativa prohibía la venta y consumo, pero no se especificaba la prohibición.

Según una encuesta de ESTUDES, la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, y que realiza periódicamente el Ministerio de Sanidad para conocer los hábitos de consumo de los jóvenes entre 14 y 18 años la prevalencia de fumadores diarios se sitúa en un 4,3%, la cifra más baja desde 1994. No obstante, sigue siendo elevado, con un porcentaje del 15,5%.

Cigarrillos electrónicos o vapers y otros productos relacionados

La reforma se extiende a los vapers y otros productos. La ley amplía el texto a la aparición y expansión de nuevos productos con o sin nicotina que imiten el acto de fumar. La ley limitará la venta y suministro de dichos productos a tiendas especializadas, ya que deben cumplir estrictamente la nueva normativa.

Los expertos avisan de que los jóvenes acostumbrados a vapear tienen tres veces más posibilidades de ser fumadores en el futuro. También alertan de los motivos: los sabores son atractivos, son de fácil acceso, percepción falsa de menor riesgo y por último son dispositivos pequeños, baratos y muy discretos.

¿Qué pasará con la publicidad, la promoción y el patrocinio?

La ley endurece mucho las restricciones, prohibiendo la publicidad en todos los medios como internet, máquinas expendedoras y redes sociales.

No se podrán promocionar en escaparates ni cartelería en estancos o tiendas especializadas. Asimismo, la normativa aplicará a los medios audiovisuales, por lo tanto, no podrán aparecer personas fumando o vapeando, no se podrán mostrar marcas, logos o dispositivos ni hacer menciones directas o indirectas.

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