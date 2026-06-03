Florentino defiende la entrada de un inversor con un 5% del Real Madrid: "No va a mandar en el club"

Florentino Pérez volvió a defender este miércoles su propuesta de abrir la puerta a un inversor minoritario en el Real Madrid y negó rotundamente que ello suponga una privatización del club, una de las principales críticas lanzadas por su rival electoral, Enrique Riquelme.

En un vídeo difundido por su candidatura, el actual presidente explicó que cualquier entrada de capital externo estaría limitada a un máximo del 5% y no alteraría el modelo de propiedad de la entidad.

Quiere crear una sociedad

"El club va a seguir siendo siempre un club, con su presidente, con su Junta Directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad, que es cien por cien del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada a una cosa simbólica, a alguien que nos la valore".

Pérez insistió en que el eventual inversor no tendría capacidad de decisión: "Si llegado el momento", los socios deciden "dar entrada a un inversor con un máximo del 5%" para conseguir esa mencionada valoración, "esa marca, global o como sea, no va a mandar en el club, ni va a participar en ninguna de sus decisiones".

"Pero ni decide, ni vota, ni nada, que eso está reservado al cien por cien para los socios del club", abundó el mandatario merengue.

Ese patrimonio pasa a hijos o nietos

El presidente explicó que su objetivo es reforzar la propiedad económica de los socios: "Quiero que ese patrimonio, no solo el sentimental, también el real, el económico, sea de los socios. Y cuando se mueran, que lo hereden sus hijos o sus nietos".

Además, recordó que cualquier modificación de este tipo debería ser aprobada mediante referéndum entre los socios.

Según Pérez, la idea surgió tras detectar intentos de modificar el modelo de propiedad de los clubes que siguen siendo de sus socios: "Nos quisieron quitar el patrimonio económico en una enmienda a la Ley del Deporte. Y ahí es cuando nos preocupamos tanto, que estamos haciendo todo esto".

Respuesta a las críticas de Riquelme

El dirigente madridista rechazó que la medida responda a necesidades económicas del club: "Estos días nos han llenado la prensa de todos los periódicos del mundo porque Forbes nos ha valorado como el club más valioso y más rico del mundo. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Eso es absolutamente falso".

También negó las acusaciones sobre el censo electoral: "Es absolutamente falso. En toda la vida, la Junta Electoral no da el censo a nadie. Ahora, si un candidato quiere comunicarse con todos los socios, da la documentación a la Junta Electoral y el club la envía a todos los socios. Son ganas de perturbar absurdamente".

"Sería como un patrocinio"

En paralelo, Florentino profundizó en esta propuesta durante una entrevista concedida al Financial Times, donde aseguró que el hipotético inversor no obtendría beneficios directos por su participación: "Sería como un patrocinio, por decirlo de alguna manera [...] En otras palabras, hay personas que se asocian con el Real Madrid sin esperar nada a cambio".

Según el diario británico, Pérez considera que la operación permitiría valorar oficialmente al club por encima de los 10.000 millones de euros, reforzando así el patrimonio de los socios: "Quiero que los activos pertenezcan realmente a los socios", declaró al periódico. "Quiero distribuirlos entre ellos y seguiré luchando hasta lograrlo".

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el próximo 7 de junio, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos.

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