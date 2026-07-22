Scaloni alucina con las teorías de la conspiración: "No puedo creer lo que me estás preguntando"

Varios días después de la derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España, el seleccionador Lionel Scaloni ha querido zanjar las teorías que siguen circulando en parte del entorno de la Albiceleste.

Mientras algunos aficionados y comentaristas continúan buscando explicaciones ajenas al juego para justificar la derrota, el técnico argentino ha sido contundente: España fue mejor y no hay más excusas.

Scaloni atendió a los medios argentinos desde su vehículo y respondió a las preguntas sobre las especulaciones surgidas tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La frase de Messi que desató las especulaciones

Una de las teorías más comentadas en los últimos días nació a raíz de un vídeo grabado en el túnel de vestuarios antes del inicio de la final. En esas imágenes se escucha a Lionel Messi dirigirse a sus compañeros con una frase muy breve instándoles a "olvidarse de todo".

Algunos usuarios en redes sociales interpretaron esas palabras como una referencia a supuestas presiones o circunstancias ajenas al partido, una lectura alocada que fue ganando repercusión en distintos espacios de opinión sin que existan pruebas que la respalden.

"Nos estamos yendo para cualquier lado"

Scaloni no ocultó su sorpresa cuando fue preguntado directamente por esas hipótesis: "No sé, no veo redes, chicos", respondió en un primer momento, dejando claro que desconocía el origen de esas especulaciones.

Cuando los periodistas insistieron sobre posibles presiones externas o conflictos internos antes de la final, el seleccionador fue todavía más contundente: "No puedo creer lo que me estás preguntando".

Y zanjó el asunto con una frase que rápidamente se hizo viral en Argentina: "Ya creo que nos estamos yendo para cualquier lado, chicos, de verdad".

"Perdimos porque ellos fueron mejores"

Lejos de buscar explicaciones externas, Scaloni asumió con naturalidad la derrota y elogió el torneo completado por la selección de Luis de la Fuente.

"Perdimos porque ellos fueron mejores, hay que reconocerlo. Nosotros seguramente llegamos justos, es la realidad, pero hay veces que está bueno reconocer, y eso creo que nos va a hacer mejores, sin duda".

Las palabras del técnico contrastan con algunos mensajes difundidos durante los últimos días por parte de aficionados, creadores de contenido y comentaristas que han cuestionado el desarrollo de la final o el arbitraje del encuentro.

Su futuro, en el aire

Durante su comparecencia, Scaloni también fue preguntado por su continuidad al frente de la selección argentina.

El técnico evitó confirmar si seguirá en el cargo una vez finalice su actual compromiso con la federación: "Hasta diciembre estamos acá. Creo que lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es la selección, no quién se haga cargo, esté yo o no".

Sin noticias sobre la investigación de la FIFA

Por último, el seleccionador aseguró desconocer cualquier avance sobre las investigaciones disciplinarias abiertas por la FIFA.

El organismo estudia los altercados producidos tras el pitido final de la final frente a España, así como la polémica generada por la pancarta sobre las Islas Malvinas exhibida por integrantes de la delegación argentina tras la victoria ante Inglaterra en las semifinales.

Scaloni afirmó no tener información sobre ninguno de los dos procedimientos y evitó hacer más comentarios al respecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.