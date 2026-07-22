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Trump quiere a Infantino como próximo secretario general de la ONU, según el New York Post

El diario estadounidense asegura que el presidente de Estados Unidos estaría impulsando la candidatura del máximo dirigente de la FIFA para sustituir a António Guterres al frente de Naciones Unidas.

Trump e Infantino saludan a Luis de la Fuente tras el Mundial

Trump e Infantino saludan a Luis de la Fuente tras el Mundial Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría promoviendo la candidatura de Gianni Infantino para convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas, según publica este martes el New York Post, que cita a fuentes próximas al mandatario estadounidense.

Siempre según esa información, Trump considera que el presidente de la FIFA es una figura con reconocimiento internacional y capacidad para tender puentes entre distintos sectores, una valoración que habría cobrado fuerza durante la organización del Mundial de 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

El sucesor de Guterres se elegirá este año

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para sustituir al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de diciembre.

El proceso de designación pasa, en primer lugar, por la recomendación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Estados Unidos dispone de derecho de veto, antes de que el candidato sea ratificado por la Asamblea General.

Por el momento, ni la Casa Blanca ni la FIFA se han pronunciado públicamente sobre la información publicada por el diario neoyorquino.

Una relación cada vez más estrecha

La sintonía entre Donald Trump y Gianni Infantino se ha hecho especialmente visible durante el último año.

Ambos compartieron numerosos actos institucionales durante el Mundial de 2026 y el presidente estadounidense recibió en diciembre el primer Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento concedido por el organismo que dirige el dirigente suizo.

La relación volvió a situarse en el foco durante el torneo cuando trascendió que Trump intervino personalmente para tratar de evitar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Según la información conocida entonces, el presidente estadounidense llamó directamente a Infantino para interesarse por la situación del máximo goleador de Estados Unidos. Finalmente, la sanción fue suspendida de forma temporal y el futbolista pudo disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica.

La complicada relación de Trump con la ONU

La posibilidad de que Trump impulse la candidatura del presidente de la FIFA resulta llamativa por la relación que el mandatario ha mantenido con Naciones Unidas.

Durante sus dos mandatos en la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha cuestionado en varias ocasiones el papel de distintos organismos multilaterales.

Entre otras decisiones, Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París sobre el clima, anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud y dejó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

De confirmarse la información publicada por el New York Post, Gianni Infantino pasaría de dirigir el fútbol mundial a aspirar al máximo cargo ejecutivo de Naciones Unidas, aunque su eventual nombramiento dependería del complejo proceso de elección establecido por la organización internacional.

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